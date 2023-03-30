新竹市青草湖水域活動　從4月1日起暫停開放

▲近期因應「水域遊憩活動理辦法」修正，為了保障遊客安全，新竹市政府於4月1日起暫停青草湖開放水域活動。（圖／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

近期因應「水域遊憩活動理辦法」修正，為了保障遊客安全，新竹市政府於4月1日起暫停青草湖開放水域活動，並在法令規定下與保險業者積極接洽，後續開放時間將於官網公告。城銷處表示，青草湖區域雖然暫停水上活動，周邊仍有重新整理開放的青草湖環湖步道及在地美食烤香腸可來休憩品嚐，感受絕美湖光山色魅力。

城銷處長林正光表示，今年4月適逢再造重啟滿周年，因今年2月「水域遊憩活動管理辦法」修正，目前各家保險業者正在研擬符合規定的保險產品，以因應青草湖水域活動的需求。為了讓保障遊客安全，青草湖的水域活動將於4/1起暫停開放，待保險合規無誤後再重啟，屆時也將提供搭乘天鵝船的優惠，重新開放資訊及相關優惠將於城市行銷處官網、城市行銷處臉書上公告。

▲▼因今年2月「水域遊憩活動管理辦法」修正，目前各家保險業者正在研擬符合規定的保險產品，以因應青草湖水域活動的需求。





城銷處說明，青草湖的自然生態、人文歷史及運動元素都有其獨特風味，尤其青草湖整體生態豐富，喬木類樹種近70種、鳥類約30餘種，常見第二級保育類動物大冠鷲盤旋於空中，湖內也曾發現奇力魚及曲腰魚等原生種。如有興趣可向青草湖水域遊憩中心（電話：0972-299-582）諮詢導覽及安排周邊遊程，歡迎民眾一同來青草湖休憩及遊玩！

▲▼城銷處表示，青草湖區域雖然暫停水上活動，周邊仍有重新整理開放的青草湖環湖步道及在地美食烤香腸可來休憩品嚐，感受絕美湖光山色魅力。