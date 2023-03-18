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蛋荒奇景！新竹藥局也賣限量雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎

記者陳凱力／新竹報導

受禽流感衝擊雞蛋供應量吃緊，全台「蛋蛋危機」持續拉警報，新竹一家藥局業者，不捨年紀大的爺奶一早衝市場排隊還買不到蛋，特別與熟識的雞蛋業者下單，在店內販售限量雞蛋。

▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／記者陳凱力攝）

▲蛋蛋危機持續中，竹北地區一家藥局為了回饋附近老鄰里，開始販售限量雞蛋。（圖／記者陳凱力攝，下同）

竹北華興街上的這家藥局，竟然賣起雞蛋！有網友在臉書社團宣傳，「各位竹北鄉親們，竹北博登藥局開始賣雞蛋了」一盒8顆入69元，每人限購2盒；藥局在竹北市公所附近，屬於老城區，附近居民多為在地老竹北人。《東森新媒體ETtoday新聞雲》記者前往現場，雖未見排隊人潮，但確實有民眾陸續走進藥局買雞蛋。

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▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼藥局雖未見排隊，但陸續有民眾進入買蛋。

業者解釋，藥局的老客人幾乎都是住附近的長輩，聽到爺爺奶奶們說，「早上5點多要去市場排隊」、「跑了好幾趟還買不到雞蛋」，心疼行動不便的長輩為了雞蛋東奔西跑，剛好自己有管道，特別在2、3周前就排隊預留，希望能回饋給老客人。

由於蛋量有限，昨天早上10點開賣，70盒蛋沒幾個小時就賣完了，今天還有70盒到貨，上午11點左右，現場已剩下10盒左右。業者說，雞蛋不一定每天都有，也不知道可以提供到什麼時候，就看蛋源有沒有辦法繼續提供。

▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／記者陳凱力攝）

「雞蛋不只賣，還送」為了回饋老客人，藥局也推出買保健食品送雞蛋的活動，業者說，這也是回饋鄉里，老客人們如果剛好平常吃的保健食品需要添購，買一盒保健食品，就送一盒雞蛋，送完為止。

藥局賣雞蛋也成為網友討論話題，由於疫情期間陸續發生口罩荒、酒精荒、快篩荒、止痛退燒藥荒，當時為了希望人人可以購買到，政府特別控管快篩實名制，這一波藥局賣雞蛋，網友也開玩笑「要健保卡實名制嗎」。

▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／記者陳凱力攝）

▲藥局熟客多為長輩，幾乎都有服用保健食品習慣，為回饋鄰里長期支持，藥局特別提供買保健食品送雞蛋活動。

▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

▲▼藥局賣蛋實在太罕見，網友也笑問買蛋需不需要健保卡實名制。（圖／翻攝竹北人有事嗎，下同）

▲蛋荒奇景！藥局也開始賣雞蛋　網笑：健保卡實名制嗎。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

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