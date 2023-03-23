東非狒狒「藏山裡躲樹上」兩度圍捕失敗　里長嘆：牠太聰明了！

▲桃園平鎮地區發現疑似狒狒的靈長動物出沒。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

桃園平鎮區鎮興里出現疑似狒狒的靈長動物！里長黃志杰在臉書曝光狒狒逛大街的畫面，由於狒狒目前還沒抓捕到，也提醒附近居民，不要餵食。黃志杰率圍捕，兩度發現狒狒身影，但兩度讓牠脫逃，由於狒狒已逃出管轄範圍，只能放棄。

黃志杰說，動物園跑出來的「東非狒狒」經過數天的圍捕，仍然無獲，牠實在太聰明了！這幾天每天看樹、看田、進入叢林，兩次發現兩次都讓他給跑掉，即使再多人也無法圍捕牠！直到今天確定放棄，畢竟已經離開的我管轄範圍了好遠好遠，但如果需要，我一樣會帶著我們的守望相助隊前往協助！

▲▼民眾拍下狒狒出沒民宅、馬路的畫面。（圖／翻攝自黃志杰臉書）





新竹六福村動物園表示，18日收到通報，馬路上出現狒狒，因園內有誘捕經驗，所以提供人力、誘捕籠出動協助，當日獸醫與工作人員曾在現場短暫看見「狒狒」身影，只是最後誘捕失敗，之後多日誘捕均無所獲。

園方表示，18日看到「狒狒」的距離很遠，時間大約只有5秒鐘，獸醫師只能確認逛大街的是「靈長類動物」，無法確定是否為「東非狒狒」。

至於外界傳聞「狒狒是從六福村脫逃」，園方也解釋，可能因六福村有派員協助誘捕，工作人員穿著制服，加上新竹、桃園一帶，只有六福村一家動物園，所以才讓民眾誤會狒狒是從六福村脫逃，但是收到通報當日獸醫師清點園內狒狒數量，並未發現減少。

▲里長黃志杰自製狒狒地圖。

據民眾表示，「狒狒」逛大街已經有12天了，經里長、守望相助隊、六福村工作人員多日誘捕，甚至里長黃志杰還特地繪製狒狒逃跑路線，但目前為止都誘捕失敗；六福村也提醒，一般說來「狒狒」不會主動攻擊人類，但是會搶食，如果發現狒狒身影，不要靠近，並且將食物藏好，避免遭搶時發生危險。