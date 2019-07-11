為十餘萬「毒蜘蛛男」殺人奪卡盜財　再放話前妻：下個就是你

▲陳男勒斃女友後，還揚言下一個要殺前妻。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓男子，疑因缺錢花用，竟假借要還錢為由，約女友到汽車旅館還錢，未料陳男到場後，不止沒還錢反而將女友掐死再偷走提款卡盜領。警方10日晚循線逮捕陳男，並在他身上起出戴女信用卡1張以及9萬現金，目前朝強盜殺人方向偵辦中。

29歲的陳男，皮膚黝黑、因體型偏瘦，所以180公分的身高讓他看起格外精實，陳男與29歲戴女各自有過一段婚姻，離婚後的兩人因緣交往成為情侶。陳男為竹科台積電外包商的員工，戴女則在一間私人公司上班。只是，兩人卻因為陳男經常闖禍、又不斷向她借錢、偷竊，讓戴女心生分手之意。

陳男曾於2018年5月間2度酒駕，遭新竹縣市警方逮個正著，2019年3月間又因2次公共危險罪被法官判刑4個月及5個月，合併執從8個月，可易科罰金24萬。陳男死性不改，6月間於再於新竹市金山街搜刮娃娃機店兌幣機，並破壞機台取走6萬多元零錢。

陳男離譜行徑不只這樣，連女友戴女也不放過，不止多次借錢不還，還竊取戴女的現金與手機，戴女實在受不了，與陳男提出還錢、分手要求。陳男假借同意，與戴女相約於9日到新竹市青草湖附近一處汽車旅館還錢與最後溫存，只是兩人吃完消夜、喝了點小酒、又溫存一夜後，陳男竟將戴女勒斃於房內。

▲戴女被房務人員發現時已明顯死亡。



陳男將戴女勒斃後，盜走她的提款卡，於10日清晨自行離開汽車旅館，陳男離開後，便將裏頭十餘萬的現金洗劫一空，直到中午退房時，房務人員打開房門才驚見戴女赤裸陳屍於房內。

警方啟動調查，迅速鎖定陳男，由於陳男離開後還傳訊息給前妻，表示「我已經殺了戴XX，下一個就是你！」嚇得前妻趕緊報警，最後警方才在竹東逮捕陳男，並於他身上搜出戴女提款卡一張與現金9萬多元。

戴女同事聽聞噩耗，在警察局外泣不成聲，同事指出，之前就覺得陳男很不OK，要戴女想清楚，誰知道悲劇還是發生了。同事表示，陳男心狠手辣，就像他脖子的蜘蛛刺青一樣狠毒，所以他們都私底下叫他「蜘蛛人」，並認為案情絕對不單純，希望警方盡快查明真相。

▲▼陳男脖子有一個蜘蛛刺青，戴女同事認為他心狠手辣，根本就是毒蜘蛛。

據了解，陳男到案後，態度大方，感覺不出緊張或後悔的樣子，反而一付不疾不徐的樣子。新竹市警方接獲本案後，也立即報請檢察官指揮偵辦，並於案發6小時內將陳男逮捕到案，只是陳男的犯案動機等細節、是否有吸毒反應，因為基於偵查不公開原則，因此無法對外說明。