「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

記者陳凱力／新竹報導

桃園平鎮出現「東非狒狒」，10天來當地里長與六福村多次誘捕失敗，脫逃狒狒一路向北，今日下午有民眾在新屋地區發現狒狒身影。為慎重起見，六福村今日下午再次進行二次清點，稍早已確認數量無誤。

六福村公關張家綸今日受訪時表示，狒狒園區周圍除了有電網之外，前方還設有警戒車，以及飼養員在下方戒護，過了電網大門之後，就是凶猛獅子區，之後才會到外面，因此若狒狒要脫逃，牠至少得通過三關才能逃脫。

為了確認狒狒是否為六福村脫逃，新竹縣政府下午派員稽查，只是狒狒園區不只面積大、數量多，因群居特性會以群為單位移動，園區內還有許多隱蔽物阻擋視線，且列管狒狒們除了兩張身分證（保育卡）留存建檔外，身上並無辨識記號，工作人員好不容易數完這群，狒狒們又移動了，人員清點起來非常頭痛。

▲▼六福村今日下午二次清點狒狒，確認數量依然未少。（圖／記者陳凱力翻攝）



因此下午縣府人員僅能先就攔阻電網、護城河等安全設施進行稽查，初步並未發現有脫逃跡象。由於狒狒清點困難，縣府人員說只能讓園方趁著狒狒休息時清點，傍晚六福村也回應，二次清點數量未減少。

據了解，狒狒並非台灣原生種動物，若非脫逃，就只有走私一途，但活體動物走私困難，加上狒狒體型不小，又無觀賞與經濟價值，因此飼養經驗豐富的民間專家認為，走私可能性幾乎為0，這也令大家好奇，走私可能性低，又非六福村脫逃，那麼狒狒到底哪裡來？

新竹縣農業處說，狒狒具有奪食習性，危險甚大，目前當務之急是找到狒狒，至於「狒狒哪裡來的」只能等抓到狒狒以後，根據牠的種類去推測來源，追求相關責任。

▲▼狒狒園區面積大、數量多，狒狒還會不斷移動，被遮蔽物遮擋，加上狒狒外觀幾乎大同小異，清點非常困難。





