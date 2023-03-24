崩潰畫面曝！六福村出動「1巴士員工」數狒狒　縣府限1周內完成

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西六福村受到平鎮脫逃狒狒案影響，遭新竹縣派員稽查是否為「始作俑者」。23日午後新竹縣農業處人員抵達園區，由於狒狒數量龐大，加上狒狒們不斷奔跑跳躍移動，清點困難，縣府將發公文，要求六福村在一星期內完成清點。

▲猜猜照片中有幾隻狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



脫逃狒狒身分眾說紛紜，從平鎮一路遊蕩10餘日，一路向北目前仍下落不明，今(24)日已有目擊者在新屋一間汽車工廠內發現其俐落翻牆身影。

附近唯一狒狒園區、六福村身陷脫逃疑雲案中，第一時間對外公布「數量未少」，沒想到第二次清點時，現場狒狒的數量竟從原本登記的155隻增為156隻，園方解釋，155為去年一整年最後的總結數字，今年因有新出生成員，才變成156隻，因尚未到年底申報作業時間，所以才與縣府登記數字有差異。

農業處也證實其說法，園區狒狒因出生及死亡等因素會有數字變動，有些許差異是正常的，只是為慎重起見，依然要求園方再次確認，由於園區面積很大、狒狒數量多達一百五十幾隻，成群的狒狒活潑好動，不斷跑來跑去，園內還有不少遮蔽物阻擋清點，清點起來非常困難。

昨日清點行動中，六福村出動將近一台巴士的工作人員，因法規未規定狒狒需植晶片或配置其它辨識，清點行動只能靠人力完成，在每隻長得很像、狒狒不斷跑來跑去的情況下，工作人員無法在短時間清點完成，而農業處今天也將發出公文，要求六福村在一周內完成清點，並以公文回報給縣府。

▲新竹縣府將於今日正式發文，要求園方一周內完成確切清點，並以公文形式回覆。