開箱青草湖　清大師生注入活血帶領水上運動「青」潮流

▲清大師生一起加入青草湖的後續規劃，期待能為青草湖帶來更好的觀光價值。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

青草湖水域運動推廣多年，市府耗資1.6億投入整治規畫，不過短時間內仍難扭轉民眾對於青草湖的刻板印象。為擴大場域價值，受委託管理的陽光魚整合行銷公司，結合清華大學師生能量，注入水域運動新活水，期望能打造桃竹苗最佳的水域景點。

青草湖歷經兩年整修，上月終於正式啟用，過去市府陸續投入1.6億經費進行清淤及景觀維護，雖大幅改善原本髒亂不堪的環境，但短時間仍難以扭轉民眾舊有「被布袋蓮堵滿的青草湖」印象。

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負責青草湖扭轉計畫的「陽光魚」負責人鄞偉民表示，參與青草湖水域推廣已有5年，但受制於工程整修及其他因素，始終無法有進一步突破，為了吸引更多好手一起增加能量，鄞偉民從母從清華大學尋求協助。

▲▼青草湖歷經多年整治，目前已完成周邊硬體重製。（資料照／記者陳凱力翻攝）





先於清大大學部「運動與公共關係」課程中規畫企劃競賽，以獎金的方式激發學生發想，將年輕人更新更符合現代潮流的想法納入。除了學子創意，還有環境與文化資源學系、趙芝良及倪進誠教授，也一同加入激盪，期望新鮮與專業的火花互相碰撞，為青草湖帶來不一樣的火花。

市府城市行銷處陳威任副處長也表示，這幾年市府已陸續完成青草湖周邊硬體工程，後續的活動及維管同樣非常重要，因此將管理工作託付給專業的陽光魚公司並引進 SUP、天鵝船等活動，更歡迎清大團隊加入，相信青草湖未來會以更舒適優美的環境、豐富多樣的活動場域體驗，成為新興的旅遊熱點。

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