畢業校友回饋母校　吳鳳科大球隊冠名豪心建設

▲▼ 吳鳳科大豪心建設棒球隊，將於 112年全國甲組成棒春季聯賽首亮相 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學棒球隊將以全新隊名進軍112年全國甲組成棒春季聯賽。曾經在吳鳳工專時代（吳鳳科大的前身）打過棒球校隊的豪心建設董事長林上凱為了回饋母校，簽約贊助母校棒球隊，期盼能助球隊重返大專甲組公開一級賽。



豪心建設支持基層棒球運動不遺餘力，長期支援多所非科班學校及社區棒球隊、身障、女子棒球等。這次全力贊助吳鳳科大棒球隊，除了以最實質的行動回饋母校外，更期許能夠藉此拋磚引玉，善盡企業社會責任！



林董事長過去在吳鳳棒球隊是負責內野守備位置，打過三年校隊，對於吳鳳棒球隊有著革命情感與美好的記憶。一個因緣際會下，他得知現任校長是蔡宏榮老師，而蔡宏榮校長正是他當年在讀書時的機械科老師，更加深了讓他想要回饋母校棒球隊的心。



吳鳳科大棒球隊在今年春季聯賽中，球衣上將多了「豪心建設」四個字。林董事長表示，贊助球隊這件事，就像自己蓋房子一樣，把基地蓋紮實，慢慢的往上延伸。豪心建設就先協助棒球隊打好基礎，讓更多人可以看到吳鳳科大棒球隊的好，讓棒球隊有朝一日能重返大專公開一級賽！



蔡宏榮校長指出，棒球隊一直是學校支持的運動項目之一，吳鳳科技大學鼓勵與支持每一位學生，不斷的引進最好的教學內容與設施。這次謝謝我的學生林董事長對吳鳳科技大學棒球隊的奉獻，學校會更全力支持棒球隊及其各項運動，把重返大專公開一級賽前16強當作努力的目標。