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吳鳳科大反毒宣導前進國小　培育拒毒萌芽小尖兵

▲▼ 吳鳳科大反毒宣導列車前進民雄秀林國小 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科大反毒宣導列車前進民雄秀林國小 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學為推動反毒及全民國防教育，前往嘉義縣民雄鄉秀林國小實施宣教，透過寓教於樂多元化的方式以及近距離的接觸，讓小朋友們有滿滿的收穫，並期許成為一個「勇於向毒品說不」、「規勸親友拒絕毒品」的健康小尖兵。

▲▼ 吳鳳科大反毒宣導列車前進民雄秀林國小 。（圖／吳鳳科大提供）


吳鳳科大軍訓室由學生組成反毒宣導團，以大手牽小手，共同設計親和、有趣的活動，引領學童瞭解毒品危害與拒毒的技巧，把反毒的種子向下扎根、向下散播；宣導過程中結合短劇，以活潑有趣的方式，將反毒意識傳達給小朋友，讓反毒觀念從小扎根，期間也穿插有獎徵答引領小朋友體認反毒的重要性，每位都競相舉手搶答，增添歡樂氣氛，期望藉此培育拒毒萌芽的小尖兵。

秀林國小學務處許文隆主任表示反毒應從小扎根，學生若能從小認識毒品，拒絕毒品誘惑，對毒品保持警覺，避免誤入歧途，危害一生。


負責帶隊的柯添裕教官表示，吳鳳科大是一所營造以「安全」為核心價值，發展安全科技、安全數位、及安全照顧三大定位之優質科技大學，防制學生藥物濫用工作，正是秉持「一步一腳印」的精神，以務實態度做好各項反毒工作；例如深入嘉義縣偏鄉國、中小學實施反毒宣導教育；另將防制學生藥物濫用納入通識教育-安全課程教材，因而獲得教育部110年度防制學生藥物濫用績優大專院校，是鼓勵也是肯定，今後，吳鳳團隊在學生反毒教育上，持續扮演承先啟後角色，讓更多的人參與反毒，共創彩色人生。

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