精英國際文教攜手吳鳳科大培育幼教人才　8學子各獲5萬獎學金

▲ 精英國際與吳鳳科大共同培育幼教人才，並提供優渥獎學金 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

精英國際文教機構（以下簡稱精英國際）特選定9月28日教師節於吳鳳科技大學頒發吳鳳幼保精英獎學金，共8位參加「展翅計畫、產學攜手」學子每人獲五萬元獎學金。吳鳳科大校長蔡宏榮及精英國際董事長張義雄都盼望這種合作模式所創造的三方共好（學界、企業界及學生）能為社會建立良好典範。

精英國際教育集團深耕幼教產業多年，深感照顧幼兒的工作，需要建立紮實的場域基本工，包括對幼兒發展的瞭解、快節奏工作流程掌握、及合宜的親師溝通，因而尋求與吳鳳科大幼保系產學合作，共育人才；學生經選拔後於寒暑假走進場域實習，凡於實習期間表現優良者，每學期能獲得獎學金五萬元，吳鳳科大幼保系八位學生已於111年度暑假完成實習，成為第一批精英獎學金得主，未來學生若能持續以寒暑實習的方式接受培訓，畢業後任職於精英國際，將保障35000元最低起薪。

幼保系賴媛姬主任表示，透過這次與精英國際的積極合作，除了讓學生沉浸於精英國際特有的智慧托育設備實務操作情境，縮短理論落差以外，更達成學用合一、人才共育的科大與企業合作模式。

吳鳳科大校長蔡宏榮指出，本校以結合時代趨勢、培育「產業專業化」人才為軸心，加入此計畫除提供在校優秀學生獎學金，並同時獲得實習、留用、進階與深造機會，期待為企業、學校與學生創造三贏局面，達成本校「就學即就業」的教育目標，使學與用無縫接軌。

張義雄表示，精英獎學金運作的精神，在於科大端作為產學合作的孵化基地培育人才，企業則提供場域，落實並修正理論實踐的方法。企業再提供優渥的獎學金，除了幫助學生專心學習，免除他們四處打工、疲於奔命的冏境之外，更可以鼓勵優秀的人才優先投入幼教產業，使國家的下一代得到更優異的陶冶，正所謂：「以精英培養精英」、「以人才教育人才」。