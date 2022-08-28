吳鳳科大攜手壽險產業　落實大學和企業社會責任

▲吳鳳科大與富邦人壽落實大學和企業社會責任。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學和富邦人壽秉持著教育部推動大學社會責任和企業社會責任的精神，於祖父母節前夕，於嘉義市短竹里籃球場舉辦慶祝祖父母節活動。活動內容包括闖關活動、跳蚤市集及親子遊戲，讓里民們透過活動增加祖孫間的情感共享天倫之樂。

當日富邦人壽嘉恩通訊處的志工們、吳鳳科大師生和嘉義市東區新短竹社區發展協會的志工們，特別精心設計了十個闖關關卡和十個跳蚤市集攤位，希望讓社區的孫子們小手拉大手帶著阿公阿嬤一起作伙去短竹里籃球場????迌。有桌遊跑跳碰、科學小遊戲、解鎖達人、帶球球回家、命中注定套中你、銀髮槌球、沙包小高手、畫片我最行、身手矯毽、繩麼都能跳等十個讓祖孫之間能一起互動寓教於樂的闖關遊戲；十個讓社區祖孫們可以尋寶做環保的跳蚤市集攤位；及最受歡迎祖孫歡唱活動，現場氣氛溫馨又熱鬧。

富邦人壽雲嘉區部魏賢文協理表示，富邦持續三年與吳鳳科大合作多場樂齡活動，共同打造青銀共樂的跨世代友善環境，並攜手吳鳳科大在社區辦理食安實體工作坊為社區弱勢長輩供餐，年底預計舉辦「歲末年終、戰勝疫情、惜福共餐」的活動。富邦人壽長期致力於高齡關懷，攜手校方專業科系師生，透過多樣化的活動提升長者的身心靈健康，落實企業社會責任(CSR)與學校社會責任(USR)的精神。

吳鳳科技大學醫學健康學院趙偉勛院長表示，「大學社會責任實踐計畫」主要是以「在地連結」與「人才培育」為核心，引導大專校院以人為本，從在地需求出發，並透過人文關懷與協助解決區域問題之概念，善盡社會責任。這次非常感謝富邦人壽，與本校合作一起透過舉辦「小手拉大手 作伙去????迌」活動，慶祝祖父母節，幸福延續，雙方合作執行社區經營、落實社會責任。