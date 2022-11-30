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正德防火吳鳳科技大學產學合作　「實習獎勵金」培育消防人才

▲▼ 正德防火、吳鳳科大產學合作 攜手培育消防專業人才 。（圖／吳鳳科大提供）

▲正德防火、吳鳳科大產學合作 攜手培育消防專業人才 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因火災頻繁、消防安全意識與法規升級，為培育與國際接軌的消防專業人才，台灣消防產業龍頭–正德防火，攜手吳鳳科技大學並簽訂產學合作協議書，由企業提供優渥「實習獎勵金」，帶領學子深入消防工程、消防設備等實務領域，結合理論與實戰經驗，共育全方位的消防安全人才。

▲▼ 正德防火、吳鳳科大產學合作 攜手培育消防專業人才 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大蔡校長宏榮(左)、正德防火公司郭董事長貴蓉(右)簽約儀式 。（圖／吳鳳科大提供）

正德防火在台深耕60年，全方位的防火專業，由廣度到深度，提供「一條龍服務」：滅火器製造、消防工程、消防設備、客製化消防車、消防安全講座，與系統整合「顧問式服務」。

吳鳳科技大學長期培育消防設備士／設備師、消防警察與專業人員，為全台唯一具備消防科系的技職體系。透過本次產學合作，消防系大三生，經選拔後可於暑假期間至正德防火實習一年，並於大三下學期獲得企業提供的產業實習獎勵金–新台幣2萬元，名額共5位。

學生實習期間視同正式員工，安排完整的培訓課程與實戰訓練，亦具備勞健保等符合勞基法的相關福利。實習期間保障月薪28,000元起，並享有三節獎金。畢業後持續任職於正德防火，可獲得畢業轉正獎金1萬元。

吳鳳科大消防系主任 紀人豪表示，透過本次產學合作，除了讓消防系學生感受正德防火「消防是良心事業」的企業文化，強化消防安全的使命感之外，也期待透過全方位與全面性的消防專業實務經驗，縮短理論落差，達成學用合一、人才共育的目標，成為優質科大與良心企業的合作典範。

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