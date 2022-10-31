培育雲嘉南電動車人才　吳鳳科大攜手宸源綠能產學合作

▲▼ 吳鳳科大車輛系與宸源綠能股份有限公司締結夥伴關係，培育雲嘉南電動車人才 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學與光陽工業嘉義區經銷商宸源綠能股份有限公司進行產學合作人才培育，簽約儀式由吳鳳科大蔡宏榮校長與嘉義宸源綠能公司李珮頎總經理代表雙方出席，締結夥伴關係共享產學合作資源。



李珮頎總經理表示，嘉義宸源綠能公司將全力提供IONEX電動車設備，協助吳鳳科大車輛系進行人才集訓、實務教學與實習研究使用，期望共同達成培育車輛修護及經營管理專才之教育目標，並進而發展成雲嘉南電動車人才培育之中心。



吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，本校為了提供學子寬敞空間與多功能教學用途，校方投資7300餘萬元興建「APOLLO航太車輛館」，以培育車輛與航太製造領域的專業技術人才，館內的儀器設備包括車輛動力檢測設施(汽車底盤動力計、機車底盤馬力計)、汽車修護甲、乙級設備等。汽車修護甲級檢定考場目前申請中，申請通過將是南部地區唯一甲級檢定考場。

吳鳳科技大學車輛系徐煒峻主任表示，因應雲嘉南地區高職汽車科畢業生的升學需求以及就業職場無縫接軌理念，本校開設全台唯一產學攜手電動車輛工程專班，2023年5月份開始招生，讓教學能結合實務，使學生於畢業時即能具備產業界所需的專業技能，達到畢業=就業、就業=上手的雙贏局面。