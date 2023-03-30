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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上任後首場工商早餐會　陳建仁：漲電價實屬不得已

▲1988,普發現金,財政部,行政院,莊翠雲,陳建仁。（圖／記者陳依旻攝）

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者陳依旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

4月起平均電價調漲11%話題延燒，行政院長陳建仁30日參加工商協進會「工商早餐會」時強調，俄烏戰爭後國際燃料價格大漲，各國紛紛調漲電價，由於我國各項能源都仰賴進口，調整電價實在實屬不得已，但政府仍考慮要照顧民生、產業，因此衡平設計了此次電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，能一起渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。

工商協進會今天上午舉辦「工商早餐會」，邀請行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、國發會主委龔明興、財經部會首長及金管會主委黃天牧皆出席，就經濟發展的各方面議題做閉門討論，而這也是理事長吳東亮、陳建仁兩人上任後首場的工商早餐會。

陳建仁致詞時表示，這次的百年大疫，突顯生醫產業的重要性，也印證生技醫療對國家安全的重要戰略地位，因此，政府將持續推動生技產業發展，以及新興醫療戰略技術開發與產業化，並已擬具「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案送請立法院審議，希望這個會期能夠通過，透過政府與民間的努力，共同打造下一座護國神山。

針對企業憂心的缺電問題，陳建仁提到，政府積極投入再生能源發展，去年我國再生能源發電量已達200億度電，占全年8%，創歷史新高，其中，太陽光電的推動量2.5GW，是有史以來最高的1年，離岸風電已累積設置191座離岸風力機，今年併網的風場，也將有約2.2 GW的風電可加入電網。

陳建仁說，未來政府將持續加速整體綠能發展進程，確保穩定供電，並兼顧降低空汙及減碳等目標；俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，調整電價實在實屬不得已，但政府仍考慮到顧民生、顧產業，所以衡平設計電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，能一起渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。

陳建仁強調，感謝各位工商領袖對政府施政的支持，在會前會之前，他把各位25個提案都認真看過一遍，都是相當重要的提案，對政府政策的設計以及政策的推動都很有助益，也提醒行政院，應該怎麼樣跟工商界一起來合作，未來政府將持續與工商業界攜手拚經濟，期盼透過雙方的努力，能讓台灣經濟更加有韌性，一天強過一天，共同打造一個溫暖而堅韌的台灣，讓台灣在下一個10年，更具備面對內外挑戰的韌性及持續領先的競爭力。

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陳建仁行政院工商早餐會電價

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