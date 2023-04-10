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從街頭到網路　「台灣詐騙調查報告書」20年詐騙手法歷程與演變

▲台灣詐騙超過20年，從過往人對人直接詐騙，隨著使用習慣和電信時代來臨，詐騙變出多種樣態。（圖／記者林緯平製）

▲台灣詐騙超過20年，從過往人對人直接詐騙，隨著使用習慣和電信時代來臨，詐騙變出多種樣態。（圖／記者林緯平製）

記者陳詩璧／整理報導

靜宜大學女學生因男友在緬甸淪為「豬仔」被詐騙集團控制，獨自搭機前往緬甸，目前和家人聯絡上了，卻表明不想回台灣。去年，許多台灣人因求職詐騙被誘騙到柬埔寨當「豬仔」限制自由。過往20年間，詐騙型態持續更新，受害人和金額直線上升，根據刑事局統局，2022年全年度全台詐騙金額逼近70億，許多民眾「人在家中坐，詐騙從天上來」，電話、簡訊、演進到網路處處都能是詐騙，到超商拿包裹拿到假的，想談個戀愛，談的網戀，對方是盜照來騙感情的詐騙集團，《東森新媒體ETtoday》整理過往20年台灣詐騙演變走程，各式詐騙的手法、金額等變化，接下來連續六個星期，從事件、警界、法界、被害民眾和學者等等，每天不同面向來談詐騙，讓讀者們識讀「台灣詐騙調查報告書」。

亞馬遜CEO貝佐斯曾說過，聰明是一種天賦，善良是一種選擇，而在詐騙的多重宇宙裡，詐騙集團利用自己的「聰明」騙取他人的「善良」。銘傳大學犯罪防治學系王伯頎教授提到，台灣最早最早是金光黨詐騙，犯嫌在街頭行騙，透過假鈔、假金條、假金鍊等等騙取民眾手上的錢。隨著時代和科技的進步，在進入電信時代後，詐騙從街頭走向電話，實體走向電話，家用電話成了詐騙管道之一。

台灣在2000年前，詐欺案件大多是金光黨詐騙跟非法吸金手法，2001年中獎詐騙竄起，超越非法吸金，2002年出現假股票買賣詐騙，到了2003年開始，有組織的跨境詐欺集團成型後，車手、人頭帳號跟電話開始「擴大」經營，手法開始跟著時事走，出現了假簡訊催繳帳款詐騙，隔年165反詐騙諮詢專線，同年還有假綁票真詐騙手法開始橫行。2005年出現了信用卡盜刷詐騙和竄改電子郵件詐騙，為了防堵更多科技詐騙，刑事局於2006年成立「科技犯罪防制中心」，令人感概的是同年假檢警詐騙也跟著開始。

▲台灣過往20年的詐騙手法變化。（圖／記者陳詩璧製）

▲台灣過往20年的詐騙手法變化。（圖／記者陳詩璧製）*點圖可放大

2007年，假網拍詐騙開始，同年還有假銀行信貸詐騙，2008年解除分期付款也出現了，台北地檢署檢察官姜長志當年還是在教書，卻已接到分期付款詐騙的電話，差點被騙。2009年出現假交友愛情詐騙，原本以為是開心網戀，對方卻是盜圖盜身份的詐騙集團，騙走的不只有感情還有金錢。2010年開始，民眾陸續接到「猜猜我是誰」的電話，當時都以為是久未聯絡的朋友，以住院、急需買房等現金不夠為由詐騙。

2011年隨著即時通訊開始盛行，詐騙也跟著出現，2012年出現假退稅詐騙，2013年，隨著Facebook用戶增加，臉書購物詐騙也跟著來，2014年，隨著LINE的普及，詐騙改變管道，同年6月立院增訂《刑法》第339條之4（加重詐欺罪），若是冒用政府機關或透過網際網路等方式詐騙，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；2015年《刑法》還修正改為一罪一罰，讓重複實施詐騙者刑度再往上提高，同年小額簡訊詐騙開始傳到民眾手機裡。

2016年，假冒親友有急用的詐騙出現，電話那頭假裝是親友，良善的民眾一聽心軟，於是轉出去的錢，再也回不來。2017年法務部增修《組織犯罪防制條例》，將犯罪組織定要要件改為「『持續性或牟利性』之有結構性組織」，意即詐騙集團首謀也可改以組織犯罪罪名審理，如此一來首謀者最重可以判到10年，同年，打電話要求民眾到ATM解除分期付款的手法開始。

2018年，隨著臉書普及，假網拍開始出現，隔年假網拍轉成盜用名人照片、名義盜開帳號賣假商品，2020年，電商被盜會員個資的案件再起，刑事局不定期公布高風險賣場資訊，提醒民眾要小心在這些賣場的會員資料會成為詐騙集團的目標。

▲▼刑事局不定期公告高風險賣場資訊。（圖／刑事局提供）

▲刑事局不定期公告高風險賣場資訊。（圖／刑事局提供）

2021年、2022年一頁式網購詐騙更多，包括了于美人、謝金河、藍心湄、小禎等等，詐騙集團把能盜用對象都用上。詐騙集團跟著時事，更新話術、話題，2022年更假冒衛福部發放確診可拿5萬塊的簡訊放送，這使得165反詐騙諮詢專線電話被打爆，單日諮詢電話2千到3千通，當時，不少同仁跨組來協助接電話，2022年，柬埔寨人蛇集團以工作為由誘騙的人數達到高峰，而受到重視。

▲警政署所提供的資料來看，最容易被騙的民眾是落在18到23歲，其次是24到39歲。（圖／記者陳詩璧製）

▲警政署所提供的資料來看，最容易被騙的民眾是落在18到23歲，其次是24到39歲。（圖／記者陳詩璧製）

從警政署所提供的資料來看，50歲以上民眾最常被騙的是「猜猜我是誰」的詐騙手法，50歲以下則是投資詐騙。男性被騙也是以投資詐騙為大宗，比例達23.06%，女性則是解除分期付款，比例達到22.36%。

▲從這三年的數據來看，投資詐騙2022年的財損數超過34億。（圖／記者陳詩璧製）

▲從前三大詐騙手法統計數據來看，投資詐騙在2022年的財損數超過34億。（圖／記者陳詩璧製）

刑事局提供的數據資料來看，從2020年開始，投資詐騙金額成長相當快速，2020年就破10億，2021年20億，到了2022年，已經來到34億，這個數字幾乎是1年10億的速度在上升。

▲▼專題使用暫勿取，詐騙數據統計。（圖／記者陳詩璧製）

▲整理近7年的詐騙案件和詐騙總財損資料，發現2022年的件數將近3萬件，財損數字更直逼70億。（圖／記者陳詩璧製）

另外，看過去7年的詐騙案件和詐騙總財損資料來看，發現2020年前都是落在2.2萬到2.3萬件，但到了2021年逼近2.5萬件，到了2022年，件數更是直線爬升到2.9萬件，將近3萬件，這個數據成長飛速。

《東森新媒體ETtoday》整理了六大詐騙手法，第一周鎖定「一頁式詐騙」，採訪到受害者名主持人于美人、財經專家邱沁宜和被開了無限個「假謝金河」帳號的財訊傳媒董事長謝金河來談他們所遇到的困擾，還有同樣被害的瑩真律師，從律師的角度來談如何面對「假帳號」橫行，也剖析如何分辨「假一頁式網購」，另外，找了台灣Google、LINE、臉書、事實查核中心和法務部等來談現象和解方。

第2周起將針對「盜個資詐騙」、「包裹詐騙」、「求職詐騙」、「解除分期付款詐騙」和「電信投資詐騙」 逐周來談，從各種角度來探討台灣詐騙的變化及因應。銘傳大學犯罪防治學系王伯頎教授提到，詐騙手法都繞著人的「慾」和「懼」在變化，當人在面對這慾望和恐懼，人想戀愛、想賺快錢、想要得一份高薪工作，面對假檢警的恐懼、親人急用錢治病的恐懼等等，當詐騙集團意識到「騙」能獲得大量財富的同時，如何防範成為台灣最大考驗。王伯頎形容，台灣現行法規就像「騎UBike追高鐵」，政府如何做到橫向溝通整合，共同規劃出防詐安全網，是急需努力的事。

內政部長林右昌於2023年4月10日提到，要解決打詐問題，不只要在後端查察，更重要的是前端的源頭管理，也就是在社群平台上面進行前端管理，因為很多詐騙利用網路匿名特性、科技的手法，讓查察不容易進行，因此，未來包括投資、求職廣告均應該要朝實名制來規劃和努力。

至於提高相關刑責刑度，林右昌主張，過去大家認為詐騙比較輕罪，但是未來不會，未來詐騙將是政府重點打擊的對話，全面提高詐欺相關罪行，包括主謀、協同犯罪、（銀行）帳戶提供者都要納入。

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