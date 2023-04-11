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等了16年！國7啟動設計　交通部：115年動工「拚119年6月通車」

▲▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

▲行政院、交通部視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

耗資1357.9億元的國道7號已啟動設計作業，行政院長陳建仁今(11日)在交通部長王國材等陪同下前往視察國道7號高雄路段計畫，交通部表示，國7計畫預計115年動工，119年6月完工通車，提早完工改善道路交通。

行政院陳建仁院長今日在交通部長王國材、高雄市長陳其邁及立委李昆澤、賴瑞隆、林岱樺與地方議員陪同下，視察國道7號高雄路段計畫。

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▲▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

▲行政院長陳建仁視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

行政院長陳建仁表示，支持高雄地區陸海空各項建設，包含小港機場提升、高雄捷運及國道7號等計畫，期能打造高雄完善交通，至於國道7號部分，請交通部加速辦理。

交通部長王國材則說明，民國96年他擔任高雄市交通局長，國7即展開可行性研究，因環評時間達10年，今年3月23日才核定建設計畫，高雄港近10年貨櫃量成長快速，國道7號119年完工，未來可提供高雄港便捷之聯外交通，國7通車前交通部已優先推動貨櫃專用道工程，預計明年完工通車可先紓解高雄港車流。

▲▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

▲▼王國材(上)、陳其邁(下)視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

▲▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

高雄市政府市長陳其邁表示，高雄鄉親對於國道7號已期盼許久，感謝行政院支持與核定，市府後續會與中央共同合作，期望工程如期完工通車。

高公局表示，國道7號長度23公里，行經高雄7個行政區，設置7處交流道，總經費1,357.9億元，建設計畫於112年3月23日奉行政院核定，高公局即於112年3月27日啟動設計作業，預定115年動工、119年6月完工通車。後續高公局將與高雄市政府合作，針對用地取得、管線遷移等充份協調，讓工程加速推動，及早完工以改善道路交通。

▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

▲▼視察國道7號高雄路段計畫。（圖／高公局）

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