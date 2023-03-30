「每月一愛」第111場　台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計畫3／29啟程

▲大內壢國際同濟會廖經弘會長歡喜再次和圓夢攜手台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計劃。（圖／圓夢提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會與大內壢國際同濟會，共同舉辦的112年「台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計畫」，29日起迄31日，來自台東武陵、興隆、富山、土坂4所國小、共120名孩童，將陸續和桃園市文山、龍安、中山3所國小學童進行交流學習，並參觀桃園市總圖、台北市立動物園、101觀景台、石油探索館、風禾公園等景點。

▲圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，「台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計畫」已連續舉辦5年。（圖／圓夢提供）

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，「台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計畫」已連續舉辦5年，而這次活動也是協會長期推廣「每月一愛」的第111場活動，今日並於桃園住都大飯店舉行歡迎晚宴；桃園市社會局副局長許敏松、教育局主任秘書賴銀奎、市議員張碩芳秘書黃素貞，也到場幫表演的孩子們加油打氣，希望孩子們在各界愛的關懷中，快樂學習、留下美好回憶。

▲市議員張碩芳秘書黃素貞，希望孩子們在各界愛的關懷中，快樂學習、留下美好回憶。（圖／記者楊淑媛攝）

謝慧謹說，籌備「台東桃園城鄉交流兒童節圓夢計畫」活動，相當不易，幸有熱心的協會執行長黃進仕全力展開，讓桃園與台東的孩子，有機會相互了解、共同成長，在珍惜城市豐富的學習資源之餘，也肯定家鄉的教育特色，更期待透過圓夢拋磚引玉，讓偏鄉的寶貝們獲得更多幫助與成長。

大內壢國際同濟會廖經弘會長表示，很開心再次和圓夢攜手關懷弱勢，大內壢國際同濟會20多年來，會員逐年成長，參與各項社服活動不遺餘力。

本次交流活動第一天晚餐由會內作東，準備住都飯店豐盛的佳餚，讓孩子們享用，希望讓活動有個美好又美味的開始。除了讓孩子們帶著滿滿的回憶和收獲回家，也希望能號召更多資源和愛心注入，幫助偏鄉孩童有更多學習發展的機會。