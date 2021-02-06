桃園「圓夢紅包」　送上愛與祝福給400名弱勢學童

▲教育局副局長林威志頒贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會。（圖／圓夢協會）



記者楊淑媛／桃園報導

孩子們，您們想要過年的禮物是？農曆年前夕，桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第85場愛心活動，5日於市府教育局15樓會議室以視訊會議方式舉行。會中，由協會理事長謝慧瑾代表協會，捐贈40萬元給復興區11所國小、400名弱勢學童、每人1,000元過年紅包，讓孩子們決定如何運用這紅包買禮物「圓夢」，開心過年。

▲桃園「圓夢紅包」送愛給400名弱勢童。（圖／圓夢協會）

由於近日來桃園疫情較為嚴峻，捐贈活動改為視訊方式，協會理事長謝慧謹直呼「用視訊捐贈好酷喔！」。復興區11所國小校長都參與視訊贈儀式，復興區可愛的小學生也在視訊中高歌表示感謝。

▲疫情緊張，以視訊捐贈。（圖／圓夢協會）

謝慧謹表示，當協會詢問復興區的400名孩子，想要過年的禮物是什麼？打開孩子的許願卡，發現每個孩子都有自己最想要擁有的東西，比如：運動服、新鞋子、籃球、外套、書包、畢業紀念冊等等，琳瑯滿目。為此，協會很快速的募集到40萬元，全數捐贈給予復興區所有學校的弱勢學童，讓這些孩子也能快樂過新年。

受捐贈的11所國小包括：三民國小、介壽國小、霞雲國小、義盛國小、羅浮國小、奎輝國小、長興國小、高義國小、三光國小、巴崚國小、光華國小等。教育局副局長林威志並代表該局，頒贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會。

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