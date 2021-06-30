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桃園慈馨食物銀行　獲贈「愛心物資車」　

▲圓夢與慈馨，捐贈行動愛心物資運輸車。（圖／圓夢協會提供）

▲圓夢與慈馨，捐贈行動愛心物資運輸車。（圖／圓夢協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，然每月一愛心公益不間斷！桃園市圓夢愛心關懷協會與慈馨公益關懷協會，共同籌資購買食物銀行專用的「愛心物資車」，盼推動惜食，打造無飢餓社區，並以「積善積福」集食送愛、貧困濟助為目標。

▲圓夢與慈馨，捐贈行動愛心物資運輸車。（圖／圓夢協會提供）

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，協會以每月一主題愛心活動，關懷弱勢族群，幫助弱勢兒童及弱勢家庭圓夢，受到很多讚譽，至今已逾7年，共舉辦了80幾場的活動，堅持每月一愛心，善行始終如一。

▲圓夢與慈馨，捐贈行動愛心物資運輸車。（圖／圓夢協會提供）

由於，協會發現慈馨食物銀行沒有貨車載運物資，每當面臨愛心廠商來電表明捐贈物資時，就因為沒有貨車載運物資，必須向好友或公司借用車子，因服務區域與服務弱勢案家數量遞增，載運物資次數相對增加，借用車輛無法應付出車次數，很多的愛心物資捐贈也只好放棄。

慈馨食物銀行目前物資載運服務區域以桃園13行政區為主，次要物資載運區域，新北市、台北市、新竹縣(市)、苗栗縣、台中市，為了有效的將捐贈者的愛心物資，載回、整理、發放，送到需要的弱勢家庭手中，達到食物零浪費，飽足零飢餓的概念。

桃園市圓夢愛心關懷協會與桃園市慈馨公益關懷協會努力籌款，並獲得桃園市同恩慈善協會、桃園市百合扶輪社、北桃園數位有線電視、永粒不動產、楊梅區仁美社區發展協會以及善心民眾共同捐贈，購買「愛心物資車」一台，以延續傳遞愛與關懷。

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