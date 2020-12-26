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謝慧瑾榮獲桃園好人好事代表　「每月一愛」做公益為弱勢族群圓夢

▲謝慧瑾做公益榮獲桃園好人好事代表

▲立委萬美玲(左)肯定圓夢理事長謝慧謹(右)，「每月一愛」做公益，是很不容易的事。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園立委萬美玲26日出席「桃園市圓夢愛心關懷協會」會員大會暨年終志工感恩會指出，圓夢以「每月一愛」的方式，在每個月做一件公益，迄今已完成84場公益活動，是很不容易的事，但理事長謝慧謹帶領協會做到了，相信未來，在公益路上大家會繼續跟著圓夢走；而謝慧謹亦於27日獲桃園好人好事協會頒發好人好事代表，以示肯定。▲謝慧瑾做公益榮獲桃園好人好事代表

▲圓夢獲頒桃園市2020年度非營利組織公益傑出貢獻獎。（圖／圓夢提供）

圓夢的志工感恩餐會相當溫馨，多數志工於發表感言時，並不多話，紛紛表示「行善要即時」、「付出的不得」、「謝謝大家的分享」、「 做好事、事做好」，強調有圓夢公益舞台，看見自己的價值。

謝慧謹表示，今(2020)年為其就任以來的最後一年，預訂明年改選下一屆理監事，她指出自己上任迄今4年來，結合桃園市政府補助專款及各界善心捐款，至今年已舉辦了84場「每月一愛」活動，包括：弱勢學童營養午晚餐費、制服費、足球鞋、二手冰箱、喜憨兒教養院營養費、殘障輪椅、庇護工廠愛心蔬菜、推廣憨兒月餅、各式急難救助金…，另外，也發起志工淨灘公益活動、僱遊覽車載老人院長輩及偏鄉學童外出旅遊…等公益活動。

謝慧謹說，今年協會有15位志工加入，擬定明年擴大招募愛心志工加入團隊，由現有的40多位志工增加到100位為目標，歡迎贊同該會宗旨、年滿20歲、有行為能力、具中華民國國籍資格者的各界人士踴躍報名參加，加入溫馨的團隊一起推廣愛心。

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謝慧瑾每月一愛做公益桃園好人好事代表

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