警告加入北約成「合法報復目標」　俄大使遭瑞典召見

▲芬蘭與瑞典申請加入北約，遭俄羅斯警告報復。（圖取自facebook.com/NATO）

文／中央社

瑞典今天表示，將召見俄羅斯大使塔塔林則夫，因為他表示，瑞典和鄰國芬蘭若加入北大西洋公約組織，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」，包括軍事行動。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，兩個北歐鄰國瑞典、芬蘭去年5月結束長達數十年軍事不結盟政策而決定加入北大西洋公約組織（NATO）。

俄羅斯駐瑞典大使塔塔林則夫（Viktor Tatarintsev）昨天表示，一旦芬、瑞加入北約，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，外交部將召見俄羅斯大使就如此公然企圖影響駐在國政策提出澄清。

他強調：「瑞典的安全政策由瑞典作決定，而不是其他人。」

在此之前，塔塔林則夫在使館官網聲明中將俄羅斯對瑞典的僵局變本加厲。

他警告：「如果有任何人相信這（指北約會籍）可以在某種程度上絲毫改善歐洲安全，可以肯定此一懷抱敵意集團的新會員，將會成為俄羅斯報復性措施的合法目標，包括軍事措施。」

他表示，加入北約不但不能讓瑞典更安全，還是「向深淵邁出一步」。

他表示，芬蘭和瑞典入會後，俄羅斯和北約的邊界總長度將會幾乎倍增。

取得北約會籍須經30個會員國全數批准，芬蘭入會案本週獲匈牙利批准後，目前正等待土耳其行動。安卡拉已經暗示將會很快批准。

瑞典入會案目前則遭到匈牙利反對，尤其在一連串外交齟齬後，持續面臨土耳其阻撓。

不過斯德哥爾摩仍期盼能於北約7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）進行下屆高峰會前入會。