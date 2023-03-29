　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

警告加入北約成「合法報復目標」　俄大使遭瑞典召見

▲▼芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

▲芬蘭與瑞典申請加入北約，遭俄羅斯警告報復。（圖取自facebook.com/NATO） 

文／中央社

瑞典今天表示，將召見俄羅斯大使塔塔林則夫，因為他表示，瑞典和鄰國芬蘭若加入北大西洋公約組織，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」，包括軍事行動。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，兩個北歐鄰國瑞典、芬蘭去年5月結束長達數十年軍事不結盟政策而決定加入北大西洋公約組織（NATO）。

俄羅斯駐瑞典大使塔塔林則夫（Viktor Tatarintsev）昨天表示，一旦芬、瑞加入北約，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，外交部將召見俄羅斯大使就如此公然企圖影響駐在國政策提出澄清。

他強調：「瑞典的安全政策由瑞典作決定，而不是其他人。」

在此之前，塔塔林則夫在使館官網聲明中將俄羅斯對瑞典的僵局變本加厲。

他警告：「如果有任何人相信這（指北約會籍）可以在某種程度上絲毫改善歐洲安全，可以肯定此一懷抱敵意集團的新會員，將會成為俄羅斯報復性措施的合法目標，包括軍事措施。」

他表示，加入北約不但不能讓瑞典更安全，還是「向深淵邁出一步」。

他表示，芬蘭和瑞典入會後，俄羅斯和北約的邊界總長度將會幾乎倍增。

取得北約會籍須經30個會員國全數批准，芬蘭入會案本週獲匈牙利批准後，目前正等待土耳其行動。安卡拉已經暗示將會很快批准。

瑞典入會案目前則遭到匈牙利反對，尤其在一連串外交齟齬後，持續面臨土耳其阻撓。

不過斯德哥爾摩仍期盼能於北約7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）進行下屆高峰會前入會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女大生當AV女優　老爸看片發現「女兒是主角」暴哭
粉絲為成軍25、26年吵翻天！　五月天阿信「親解真相」
快訊／彰化女跌落75公尺深谷　宣告死亡
75歲企業家愛上嫩妹業務！啪啪4次　突「暴瘦10公斤」崩潰
車窗「隔熱紙一片黑」要注意了！
陳意涵驚喜現身長沙　驗證《浪姐4》網傳最終名單
囤蛋糗大！台北男「拋售結緣蛋」一顆3元　農委會：新鮮的比較好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反對中國滲透義媒　義大利媒體編輯發聲明抗議

警告加入北約成「合法報復目標」　俄大使遭瑞典召見

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

澤倫斯基喊話「邀習近平訪烏」　中國外交部回應了

等紅燈突然被求婚！男友車陣中感動告白　遭泰網友揪1點狂酸

聖山上「脫褲露鳥」慘了！俄男嗨慶攻頂　要被峇里島驅逐出境

美國指定！BLACKPINK「合體女神卡卡」國宴演出　韓高官協調疏失請辭

預言準確率86%！谷歌前工程師曝「將誕1發明」：人類8年內可獲永生

做園藝感染「一戰時期細菌」　老翁身體被吃掉險喪命

川普最新民調大幅領先佛州州長！共和黨2024初選全美支持度曝

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

反對中國滲透義媒　義大利媒體編輯發聲明抗議

警告加入北約成「合法報復目標」　俄大使遭瑞典召見

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

澤倫斯基喊話「邀習近平訪烏」　中國外交部回應了

等紅燈突然被求婚！男友車陣中感動告白　遭泰網友揪1點狂酸

聖山上「脫褲露鳥」慘了！俄男嗨慶攻頂　要被峇里島驅逐出境

美國指定！BLACKPINK「合體女神卡卡」國宴演出　韓高官協調疏失請辭

預言準確率86%！谷歌前工程師曝「將誕1發明」：人類8年內可獲永生

做園藝感染「一戰時期細菌」　老翁身體被吃掉險喪命

川普最新民調大幅領先佛州州長！共和黨2024初選全美支持度曝

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

江少慶好投！高國輝、王正棠開轟　悍將官辦第一完美收尾

美股開盤「道瓊跳漲250點」　投資人押注銀行業危機已度過

王彩樺帥爸慶祝86歲生日　「驚人凍齡外貌」網驚：有沒有報錯年齡

寶雅文具區藏「強迫症天堂」！妹子看一眼呆愣10分鐘　療癒畫面曝

同性伴侶看房被趕！　房東怒噴：你們得滾了

軍車國道上「輪胎狂抖」特斯拉嚇到急閃　目擊者傻眼：學長確定欸

3個月女兒剪指甲受傷　「診所醫護粗魯反應」蔡允潔火大：沒愛心

她10年來一直覺得累！突暈倒醫查「是罕病」　8症狀別當老化

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

柴犬雀躍跳踢踏舞　原來是屎在滾啦XD

國際熱門新聞

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

台灣「狒狒慘死」登BBC　韓網看鞠躬照嚇傻

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

南韓：台灣等22國旅客入境「免申請」K-ETA

門後藏1幅畫　專家驚呼：價值破2000萬

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

和姊姊長超不像　女DNA揭發「3姊妹全不同爸」

德傳奇國腳「老婆半裸入鏡」　整片肉色瘋傳

她馬拉松「邊跑邊拉」竟創個人最佳績

約會意外中「海鮮樂透」　女發現珍珠嗨爆

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

更多熱門

相關新聞

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

美國今天支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭，推動自二戰結束以來首次起訴這一罪行的舉措。

澤倫斯基邀習近平訪烏　中國外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪烏　中國外交部回應了

俄女自行偷打人胎盤素　燒到41°C中毒慘死

俄女自行偷打人胎盤素　燒到41°C中毒慘死

南韓恐淪下個烏克蘭？核彈炸首爾恐死12萬人

南韓恐淪下個烏克蘭？核彈炸首爾恐死12萬人

澤倫斯基公開邀習近平「出訪烏克蘭」

澤倫斯基公開邀習近平「出訪烏克蘭」

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

即／台灣外海浮屍累計16具

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面