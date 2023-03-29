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南韓恐淪下個烏克蘭？金正恩「緊盯目標」　首爾引爆核彈恐死12萬人

▲▼南韓白翎島在地理位置上如同深入北韓內陸的匕首，旅客用望遠鏡可觀望北韓黃海南道長山串。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓白翎島在地理位置上如同深入北韓內陸的匕首，旅客用望遠鏡可觀望北韓黃海南道長山串。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

回顧近年俄國侵略烏克蘭的歷史，先是扶植親俄勢力，以便在烏國引發動亂，阻斷烏國加入歐盟、簽自由貿易協定（FTA），最後趁隙派兵占領克里米亞半島。南韓軍事記者警告，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩恐將白翎島視為侵略作戰的首要目標，使用戰術核武吞併西北外海島嶼，屆時若在南韓首爾上空引爆核武，將導致12萬人死亡。

韓媒《朝鮮日報》盧姓軍事記者今（29）日撰文警告，北韓最近頻繁試射導彈、甚至針對戰術核彈頭進行多次模擬引爆訓練，對於南韓的核武與導彈威脅可以說是人盡皆知，綜觀俄羅斯2014年從烏克蘭手中強占克里米亞半島的例子，金正恩正在窺伺侵略南韓的最佳時機，而觀察西部沿岸地理位置，白翎島恐將淪為「南韓版克里米亞半島」。

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

就像俄國總統普丁以克里米亞半島為起點、對烏克蘭虎視眈眈，軍事專家指出，其實金正恩也同樣籌畫如何奪取位處西海（黃海）北方界線（NLL）兩側的白翎島、延坪島，這兩座島嶼對於北韓而言可謂是瞄準下巴的匕首，比起昌麟島等北韓其他座島嶼，位於北緯37.5度的白翎島在地理位置上更深入北韓內陸，距離北韓黃海南道龍淵郡長山串僅13.5公里，對於金正恩而言是不容酣睡的眼中釘。

北韓官媒《朝中社》昨（28）日在報導中首度公開戰術核彈頭「火山-31」，可掛在短程彈道飛彈（SRBM）、巡弋飛彈、600mm多管火箭砲（超大型放射砲）等主要用於打擊南韓的飛彈。南韓軍事消息人士透露，北韓即將實戰部署這些掛有經過輕型化的戰術核彈頭飛彈。

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

對此，盧姓軍事記者認為，金正恩不排除會將戰術核彈頭飛彈對準首爾、威脅南韓，同時派出軍隊試圖強占白翎島，尤其平壤當局試圖透過諜報員滲透南韓左傾的工會組織，試圖激化南韓社會的對立，同時藉由長久以來的日韓情仇，分化美日韓三方軍事同盟，最後白翎島恐淪為與克里米亞半島一樣的下場。

根據韓媒《東亞日報》，核武爆炸模擬網站NUKEMAP推算，當北韓在首爾市廳上空500公尺處引爆核彈，恐造成12萬人死亡、30萬人傷；若在上空800公尺處引爆，則會有11萬5000人死亡、42萬人受傷。

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