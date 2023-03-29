高端進軍「四價流感疫苗」市場　藍委：蔡政府再開後門？

▲王鴻薇出席「護航高端、再開後門？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗公司8日宣布，高端與韓國「GC Pharma」共同合作的四價流感疫苗通過食藥署藥品查驗登記，將投入台灣四價流感疫苗市場。對此，國民黨立委王鴻薇、李德維、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢今（29日）召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收歸零的高端，而大開後門？

李德維說明，高端原本在2018年就申請GC Pharma的疫苗「成品」在台進行三期臨床試驗，並在隔年公布初步結果。但離奇的是，高端在2020年突然主動向食藥署撤回進口流感疫苗藥證查驗登記，後來又改由 GC Pharma 生產疫苗原液、再由高端進行「充填分裝」的方式來申請藥證，並在今年3月初通過。

王鴻薇表示，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國 （德國、美國、英國、法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明。

王鴻薇質疑，高端原本是要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管是哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡，必須完成臨床試驗，而高端的流感疫苗臨床試驗到底完成了沒？過程是否有合乎法規？衛福部必須要對外說明清楚。

王鴻薇進一步指出，大家都知道高端今年到目前為止，1月的營收是0元，2月的營收也是0元，在此時竟突然通過流感疫苗的查驗，不免令人懷疑是不是又在拯救高端的股價？

王任賢說，國內每年公費流感疫苗採購數量大約600萬劑，預算約15億元。以去年的狀況來看，國光生技拿下最多，共 327.5 萬劑，比重 51.9%；外商賽諾菲總量 190 萬劑，比重 30.13%；東洋得標數量達 113 萬劑，比重 17.9%。而高端從原本要進口成品，後來又改成進口原液填充，是不是要用「假國產」，來搶占比例最高的真國產市場？