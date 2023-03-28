藍委替馬英九叫屈！李德維嗆綠無聊　陳以信：馬是傳遞和平訊息





▲馬英九訪陸，與大陸幼兒園小朋友相見歡。（圖／記者任以芳攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九昨赴陸受到的接待規格被綠營批是被矮化，國民黨立委陳以信今（28日）表示，馬英九是以民間角色前往，外界不該以政治高度來思考大陸給予的接待；陳強調，馬此行最大意義在於傳遞和平訊息。國民黨立委李德維則說，總統蔡英文將過境美國的規格是什麼？有沒有紅地毯、隨扈配帶多少槍械？馬去大陸追求和平跟安全，民進黨自己做不到還說三道四，無聊至極。

馬英九昨率團赴中國大陸祭祖與學術交流之旅，當他落地上海浦東機場，由國台辦副主任陳元豐等人接機，現場也無鋪紅毯，被綠營批評矮化，陸方是接待卸任的「台灣省長」。

▼馬英九訪陸。（圖／記者任以芳攝）

國民黨立法院黨團28日舉行「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會，會中媒體詢問，怎麼看馬英九訪中被說是陸方接待規格是接待台灣省長？陳以信表示，馬英九這次去大陸主要是祭祖及跟青年交流，是以民間角色前往，沒有官方代表性，也不代表國民黨，所以沒有安排政治議程，換言之，外界不該以政治高度、規格來思考馬這趟的行程中，大陸給予的接待。

陳以信說，既然是民間的訪問、私人的訪問，就不要自己檢討接待規格，認為受到委屈，這是自己打壓自己的做法，「我覺得並不需要」，單純就民間規格的角度，舒適、安全、尊重，就達到這趟交流的目的。

陳以信強調，此行最大意義在於和平訊息，當台灣海峽被世界認為是地球上最危險的地方時候，馬英九可以用民間角色在兩岸間進行訪問，是傳遞和平訊息，讓全世界知道和平是有希望的，尤其台灣這邊也有人希望維持和平、不希望戰爭，這訊息必續向全世界傳遞。

李德維補充道，包含民進黨跟部分綠媒的質疑，真的是邏輯錯亂，才攻擊攻擊馬英九不該訪陸，如今馬去了大陸，又說接待規格太低，那之前在挑剔隨扈幾名、槍枝代幾支，反過來請教蔡英文過境美國，蔡的規格是什麼？願不願意公布有沒有紅地毯、隨扈配帶多少槍械？馬去大陸追求和平跟安全，民進黨自己做不到還說三道四，無聊至極。

▼馬英九參訪南京總統府，訪陸維安備受關注。（圖／記者任以芳攝）