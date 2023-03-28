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初選廝殺！郭貞慧批賴惠員「波媽立委」　賴反擊相關決議非一人決定

▲▼郭貞慧投入「台南市第一選區」立委初選記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南前觀旅局長郭貞慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院去年5月通過醫師法部分條文修正案，然而其附帶決議卻燒出「波波牙醫」爭議。而投入民進黨台南市第一選區的前觀旅局長郭貞慧批評，立委賴惠員並未利益迴避、自肥提案甚至重創民進黨選情。對此，賴惠員回應，相關決議非一人可決定，自己對後續實習問題也未曾置喙。

對於波波牙醫爭議，賴惠員表示，針對郭貞慧擬參選人的攻擊深表遺憾。但立法院所通過的法律案及附帶決議乃合議制，非本人一人可決定。至於後續實習問題，本人未曾置喙，完全尊重衛福部的專業意見與行政作為。

郭貞慧表示，原本在蘇內閣時期，「波媽立委」賴惠員疑似因自己女兒具備波蘭牙醫身份，竟然「沒有利益迴避」，提案修法自肥，引發高度爭議，後因醫界嚴重反彈，時任閣揆蘇貞昌將此案擱置，而前衛福部長陳時中也強烈反對此修正案，但卻因為此次自肥提案，連帶影響台北市長選情，重創民進黨形象。

郭貞慧說，近日又傳出有執政黨委員聯合代辦業者遊說衛福部，企圖暗渡陳倉，護航特權子弟走後門，目前針對這些代辦業者，卻又無法可管，這是目前急需改善的迫切課題，「為了公平正義，我願意成為綠營開第一槍的政治人物。」

郭貞慧批評，竟還有要求開放偏鄉給「波波牙醫」實習「練手感」的詭異要求，光是想讓偏鄉百姓當白老鼠的心態就十分可議，偏鄉不該是原罪，人生而平等，皆應享有同等品質的醫療照護。如果「波媽立委」們真的對波波醫師那麼有信心，為何還要刻意選擇偏鄉百姓作為實習標的？

本土小牙醫聯盟召集人醫師黃映綺表示，原本去年醫師法修法是讓醫界十分期待，期待新法條上路之後能將舊有的缺失補正，誰知新草案附帶決議竟然是企圖偷渡開放「波波牙醫」矇混過關，仔細研究才發現原來是提案人裡面有一位「波媽立委」，讓人羨慕「有媽媽當立委真好」。

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