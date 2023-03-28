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「大家都去舒適區，那艱困區誰去？」　李德維：我沒有影射誰

▲李德維（圖右2）28日出席國民黨團「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲李德維（圖右2）28日出席國民黨團「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委李德維今（28日）在記者會上表示，現在沒有國民黨立委的區域就是艱困選區，與其在舒適圈拚勝選，黨員跟黨中央應該對願意去艱困選區的年輕人，更多關愛的眼神或實際協助。媒體好奇這番話是否為與台北市議員徐巧芯拚立委初選的費鴻泰抱屈？李德維回應，每個年輕人有自己的理想跟做法，他無意影射任何人，但到艱困選區拚，「我更尊重」。

國民黨立法院黨團28日舉行「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會。會中李德維表示，國民黨需要更多年輕人能夠投入，參選立委難度非常高，年輕人最大好處就是有衝勁、理想跟抱負，但現實上困難非常多，面對很多年輕人願意為黨打拼，他非常敬佩。

李德維認為，現在沒有國民黨立委的區域就是艱困選區，今天這麼多年輕人站出來（選艱困選區），值得黨內黨員、前輩給予掌聲，畢竟參選不容易，大家若都去舒適區，那艱困區誰去？國民黨是個團隊，團隊的勝利比個人勝利更重要，既然那麼多年輕人願意參選，甚至挑戰艱困選區，對黨整體而言，非常有意義，與其在舒適圈拚勝選，黨員跟黨中央應該對願意去艱困選區的年輕人，更多關愛的眼神或實際協助。

李德維也說，不管黨中央要他去哪參選，再艱困都去；若是沒有需要他參選，他也一定會好好協助，包含在座國民黨的年輕人，或其他還沒有冒出來的年輕人，「我相信我也可以給他們很多協助」，最重要是希望國民黨2024重返執政，總統勝利、立委過半。

媒體詢問，剛說「與其在舒適圈營勝選」是否為費鴻泰抱屈？李德維回應，國民黨年輕人願意到艱困選區打拼非常不容易，每個年輕人有自己的理想跟做法，要去舒適區拚他也沒意見，但到艱困選區拚，「我更尊重」，對國民黨更有價值跟意義，所以他無意影射任何人。

媒體追問，若徐巧芯沒有通過初選，是否邀請她參選艱困選區？李德維表示，每個人都可以做自己的決定，所以包含徐巧芯、台北市議員徐弘庭，由於他們都是現任議員，有其責任跟義務面對自己的選區，所以要不要離開選區，跑到其他地方，他們自己要考量，「我並沒有反對或支持，而是是每個人的想法，我們尊重」。

李德維再次強調，年輕人出來選立委非常不容易，需要大家更多的協助跟幫忙。

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