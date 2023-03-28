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2歲童染諾羅！爸媽戴口罩換尿布仍中鏢　醫：手套更重要

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名2歲男童日前從托嬰中心回家後開始上吐下瀉，男嬰父母即使戴口罩清洗嘔吐物及換尿布，但隔天兩人和5歲的女兒還是狂吐全掛病號，部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉強調，諾羅病毒傳染力強，男嬰父母戴口罩卻沒戴手套，被感染的機會自然高，在流行期還是要勤洗手、少帶小朋友到公共場所為宜。

▲彰化男童感染諾羅醫師強調家人要戴手套協助換洗。（圖／部立彰化醫院提供）

▲彰化男童感染諾羅醫師強調家人要戴手套協助換洗。（示意圖／部立彰化醫院提供）

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住彰化溪湖的小男嬰爸爸前一天才帶男嬰就醫，隔天，四口之家的另三人全部都到醫院報到，王先生說，小兒子上吐下瀉之後，他和太太忙著換尿布、處理嘔吐物，還要忙工作上的事，為了怕被傳染，所以他在家裡也全程戴口罩，沒想到全家人還是都中了。

▲彰化男童感染諾羅醫師強調家人要戴手套協助換洗。（圖／部立彰化醫院提供）

▲彰化男童感染諾羅醫師強調家人要戴手套協助換洗。（示意圖／部立彰化醫院提供）

馬瑞杉指出，諾羅病毒的傳染途徑為「糞口」傳染，一點點病毒量便有高度的傳播能力，而且可以長時間存活於患者的嘔吐物及糞便中，所以，非常容易因為接觸到飲食或手摸到病毒而感染。嬰幼兒、免疫力不好或年長者感染後症狀可能比較嚴重，而且很容易在養護機構、幼兒園等處形成群聚感染。

馬瑞杉說，就這起王先生全家感染的病例而言，可能是大人在幫小男嬰換尿布或清理嘔吐物時，接觸到病毒，加上未落實洗手，進而造成全家感染。所以在清潔嘔吐物、排泄物時，口罩、手套一定都要戴妥，而且手套比口罩還重要，因為諾羅病毒主要為「糞口」傳染，飛沫傳染的機率比較低，王先生戴口罩卻沒戴手套，被感染的機會自然高。

▲彰化男童感染諾羅醫師強調家人要戴手套協助換洗。（圖／部立彰化醫院提供）

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，感染諾羅家人要戴手套協助換洗。（圖／部立彰化醫院提供）

如何避免家庭群聚感染？馬瑞杉表示，家裡只要有一人感染上諾羅病毒，居家環境最好馬上用稀釋的漂白水消毒，酒精是無效的；在清理嘔吐物、排泄物時一定要加強洗手或戴手套；感染者不要接觸到其他人的飲食；最重要的是多洗手，這樣才能降低全家感染的風險。

馬瑞杉指出，感染諾羅病毒主要是出現上吐下瀉的腸胃道症狀，可以透過抗原快篩或PCR檢驗，但在臨床上通常是由醫師根據經驗及臨床症狀判定，再給予支持性治療，不適症狀大都能在一週內改善。

馬瑞杉說，不管是諾羅病毒或輪狀病毒、腺病毒等病毒性腸胃炎，通常會出現上吐下瀉等症狀，除了症狀治療的藥物之外，也要注意清淡飲食、少量多餐，以及多補充水分和電解質，同時多休息。

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