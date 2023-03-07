神運用ChatGPT！達人曝「這6工具必裝」工作幫大忙　一票人喊實用

▲ChatGPT推出後一炮而紅。（示意圖／路透）

記者周亭瑋／採訪報導

聊天機器人ChatGPT推出短短3個月，在全球掀起熱潮，從事人才培訓、擅於數位行銷領域的陳建夆，近來沉浸在ChatGPT的各種應用上，他整理出6項必裝的Google擴充功能，而這些功能在工作實務上，也確實有進一步的助益。

在人才培育公司緯育任職高級培訓專員，同時是「Jason's數位行銷筆記」網站站長的陳建夆，近來對ChatGPT這項技術非常著迷，公司也相當鼓勵，目前他以「強化自己的工作效率及產出效益」為目標，試著透過ChatGPT和數位行銷工具的交互應用來達成。

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陳建夆舉例道，像是如何透過ChatGPT撰寫廣告標題或文案、利用它協助針對文章進行摘要整理，接著影音後製，最後實際進行行銷使用。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他表示，目前涉略比較多的是「教育培訓」、「數位行銷」的應用，加了這些擴充功能後，有幾個比較印象深刻的助益，「包含針對YouTube影片內容進行重點摘要整理，讓ChatGPT爬取最新網路文章或內容，來協助我生成工作上所需要用到的行銷文案或素材。」

【6個ChatGPT必裝的擴充功能】

1.WebChatGPT（連結請點）

ChatGPT只有收錄到2021年的資料，但安裝後可以在ChatGPT打開連結網路的功能，能設定要爬取的文章數量、時間和地點，之後ChatGPT就會先去網路上抓最新的資料進行整理。

▲他整理出6個必裝的擴充功能。（圖／陳建夆授權提供，下同）

2.ChatGPT Prompt Genius（連結請點）

安裝好後，會在ChatGPT的側邊欄位出現一個Share&Export的功能，後續我們就能將想要保存的內容匯出成PNG或PDF。

3.ChatGPT Writer（連結請點）

將Gmail連結ChatGPT，後續我們可以在Gmail的後台中，點選藍色閃電符號，就能輸入關鍵字，讓ChatGPT幫我們撰寫Email內容或準備要回覆對方的Email內容並進行修改。

4.ChatGPT for Google（連結請點）

在Google搜尋後，會在搜尋結果的右側，多一個ChatGPT小視窗，然後將查詢結果進行摘要與整理。

5.YouTube Summary with ChatGPT（連結請點）

安裝後會在YouTube的右側會多出工具列，可以複製影片的字幕，也可打開ChatGPT直接讓它幫忙生成影片摘要，然後翻譯成中文。

6.Luna（連結請點）

安裝後就可以在瀏覽網頁時，針對不懂的專有名詞按下滑鼠右鍵，然後連結回ChatGPT，讓它為你解答。

另外，陳建夆也在「ChatGPT 生活運用」PO文分享，引來大票網友洗版喊讚，「感謝樓主大大，祝好人一生平安」、「這篇必須收藏」、「這超實用」、「大感謝～」。