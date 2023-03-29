狒狒死掉大家為何難過？　她揭原因：張善政應出來安撫情緒

▲東非狒狒在圍捕過程中遭獵槍擊中。（圖／記者陳以昇攝）

記者皮心瑀／台北報導

在桃園地區逃亡16天的東非狒狒，卻在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸身亡，引來各界關注。財經媒體人胡采蘋指出，狒狒死掉大家會那麼難過，是因為這些天看著他的行蹤，他好像變成了大家的朋友，「我覺得張善政應該以桃園大家長的身份出來安撫大家的情緒，並且說明事件經過與後續處理」。

關於東非狒狒死亡，參與方桃園市政府農業局、六福村，以及自行攜槍參與並射殺狒狒的林姓獵人。林姓獵人28日出面還原現場狀況，表示自己是聽命開槍，也強調「參與圍捕行動桃園市府農業局完全知情」，但目前三方仍是各說各話。

監委趙永清、浦忠成、紀惠容則申請自動調查。監察院指出，狒狒屬保育類野生動物，獵捕需依《野生動物保育法規定》的程序處理，狒狒在圍捕過程中，卻遭中槍死亡，從狒狒逃脫至遭捕捉身亡，各環節處理的權責機關為何？有無依相關規定及程序處理？我國動物從進口至管理，相關法規有無未盡周延？面對動物危害移除的應變措施，公部門有無需加強的處？諸多疑義，將進行深入調查。

胡采蘋說，就在這些天裡，狒狒好像變成了大家的朋友，因此當大家以為他會回去動物園的時候，突然傳出死訊，真的就非常衝擊，心情難受，不敢相信，張善政應該以桃園大家長的身份出來安撫大家的情緒，並且說明事件經過與後續處理，而不是一直避不見面。一個好的領導人會知道，這個時候要安撫大家心情的衝擊，使人和緩下來。

胡采蘋指出，其實在這種時候給予情緒的支持，群眾對領袖的向心力反而會更高，現在大家的感受就很像一個受傷的小孩，真的很需要拍拍，而不是現在這樣心情碎成一片，無人收拾，感覺真的很糟。