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社會 社會焦點 保障人權

請獵人待命變奪命！有無談報價...新竹縣府官員：偵查不公開

▲▼新竹縣政府農業處 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新竹縣府廖姓技士說明跟獵人聯繫的狀況。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／桃園報導

狒狒在桃園逃亡約半個月，昨(27日)竟在圍捕過程中遭獵槍擊中喪命，林姓獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，授權開槍的則是六福村相關人員。對此，新竹縣府廖姓技士今(28日)表示，不知道獵人會帶獵槍去，至於有沒有實際委託並收到報價，農業處森林暨自然保育科科長梁明任指出，收費部份在偵查不公開範圍之內，「收費這部分你可能要問獵人。」

新竹縣政府今早針對狒狒一事舉行記者會，新竹縣副縣長陳見賢重申，並沒有委託林姓獵人做這件事，當初跟林姓獵人聯絡只是請教他，「只是請教他如何誘捕，請他協助，結果我們在跟他通電話的時候，他已經在圍捕的現場」，並提供LINE對話截圖，其中廖姓技士向長官說，「林先生目前也在楊梅湖口交界，現場待命，他說如果有麻醉槍的話，可以獸醫陪同下由他使用，但也要確切看到狒狒的時候才能使用。」

▲▼新竹縣政府農業處 。（圖／記者陳以昇攝）

▲梁科長獵人收費部份，在偵查不公開範圍之內。（圖／記者陳以昇攝）

《ETtoday新聞雲》詢問新竹縣府廖姓技士，當時聯繫林姓獵人的時候，有沒提到這次案件的費用是多少？廖姓技士表示：「我是有對警方講說很完整的內容」，此時梁科長插話表示，「我們完全沒有在通聯記錄裡面有做任何收費這部份，收費這部分你可能要問獵人。」

梁科長說明，這次的案子是林務局引薦獵人，然後跟對方聯繫而已，詢問麻醉槍的使用部份，「這個在整個談話筆錄裡面都有說明，但是這個案情裡面整個都跟這沒關係，這個收不收費可能要問獵人比較快」，表示這個部份沒辦法回應。

廖姓技士指出，聯絡林姓獵人後，不知道獵人會帶獵槍去現場，聯繫時只有說：「林先生您好，這是林務局提供的電話，我們了解一下您有什麼技能，如果到時候有需要的話，你可能提供什麼幫忙，他有說他可以在獸醫師的陪同之下使用麻醉槍。」

廖姓技士強調，獵人回應時表示，可以在獸醫師協助下，有需要的話可以使用麻醉槍，但完全沒有提到獵槍的部份。梁科長表示，關於獵人收費部份，在偵查不公開範圍之內，沒辦法鉅細靡遺的交代。

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