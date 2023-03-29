醫推測「狒狒死因」：沒緊急開刀很難救

記者陳俊宏／綜合報導

東非狒狒遭槍殺喪命，遺體已送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，預計今天（29日）上午進行解剖，約10至14天會有結果。對此，胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，狒狒子彈擊中胸口，死因應該就是「氣血胸」，沒緊急開刀都很難救。

▼狒狒中槍身亡，遺體28日送往台北市立動物園檢驗。（圖／林務局提供）



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蘇一峰在臉書說，狒狒出血過多休克死亡，大概就是這樣，沒有緊急開刀都很難救。他也提到，狒狒的自由好短暫，謝謝牠這幾天為台灣人帶來的歡樂。

東非狒狒遭槍殺喪命，引發全台關注，林務局啟動死因調查，28日將狒狒遺體從桃園市送往台北市立動物園，進行X光掃描確認受傷部位，並採集狒狒檢體做物種鑑定，之後轉送農委會位於淡水的家畜衛生試驗所，預計今上午進行解剖，進一步釐清死因。

▲▼狒狒遺體28日送往台北市立動物園進行斷層掃描。（圖／林務局提供）



林務局指出，死亡狒狒確認品種為東非狒狒，個體是雌性，體長（吻肛長）60公分、尾長35公分、體重14公斤，檢傷人員發現在左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部另有一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片，暫無法確認飼主。

東非狒狒逃亡半個月，27日被林姓獵人開槍擊中左胸死亡。事後，獵人發出千字文喊冤，除表明桃園市農業局知情他的參與之外，射擊也是聽命所為。對此，農業局再次駁斥，強調「從沒邀請他（林姓獵人）參與搜捕行動」。全案各說各話，仍有待釐清。

▲▼狒狒中彈落網，送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）



▲▼開槍林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

