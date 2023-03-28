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「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

▲桃園市資科局專委盧紀燁在東非狒狒被捕或照片合照惹議，遭民進黨團質疑冷血作秀。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園市資訊科技局專委盧紀燁在東非狒狒被捕時的合照惹議，遭民進黨團質疑冷血作秀。（圖／記者陳以昇攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市資訊科技局專委協助追捕東非狒狒，當下捕獲時擺拍引發爭議，民進黨桃園市議會黨團追殺，質疑桃市府官員冷血作秀！國民黨籍市議員黃敬平則認為，盧紀燁曾獲百大青農，還頂著博士學位，從資科局借調到農業局服務，因政治敏感度不足引發連串錯誤動作，盧儘管不是動保專家但絕對是農業人才，呼籲民進黨別再政治追殺，放其一條生路，讓他有將功贖罪機會為桃園農業盡心盡力。

黃敬平指出，他所認識的盧紀燁有博士青農稱譽，原本在台北開公司，後來為照顧年邁父親返鄉務農，其中透過空拍機盤點西瓜等農作數量，並建置GIS平台追蹤農產生長履歷等，將科技融入農業，張善政從行政院長卸任後於2009年在花蓮務農，其農田就在盧紀燁住家旁，張當時不少農業知識均源自盧，2人因而結下良緣，盧紀燁於2015年入選農委會百大青農，張善政後來與韓國瑜搭檔參選2020年正副總統時，盧被邀為競選團隊國政顧問，當時就是幕僚一員。

▲桃園市議員黃敬平認為，盧紀燁在處理東非狒狒事件確實惹議，但呼籲民進黨團不要過度追殺。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

▲桃園市議員黃敬平認為，盧紀燁在處理東非狒狒事件確實惹議，但呼籲民進黨團不要過度追殺。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

黃敬平還說，張善政去年5月被徵召參選桃園市長時，儘管當時引發藍營不滿，後來就是盧紀燁當司機開車載著張善政四處拜訪，甚至還曾發生擦撞未成年騎士意外，為幫張善政打選戰，盧長達半年沒休假，盧紀燁改為隨行祕書，還曾拿相機幫忙拍照留存拜票等紀錄。

黃敬平說，印象中的盧紀燁十分好相處解有禮貌，根本沒架子，宛如鄰家大男孩，這次擺拍東非狒狒確實不當，但認為應該是其政治敏感度不足引發錯誤，若東非狒狒有沒死，盧就是英雄了，但時勢造英雄，很遺憾狒狒死了，盧紀燁因缺乏政治敏感度，一夕間變狗熊，連日來的努力成泡影。

黃敬平呼籲，東非狒狒事件已成為政治火藥庫，他也對綠營喊話，不要在政治上判盧死刑，甚至一再追殺，也希望市政府能讓盧發揮農業專業，有機會將功贖罪，他雖非動保專家，但絕對是農業人才！

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