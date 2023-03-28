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桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲東非狒狒屍體送往北市動物園，桃園農業局人員列隊獻花鞠躬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

東非狒狒在桃園地區逃亡近半個月，不料27日遭獵槍擊中不幸身亡，事後桃園市農業局、動保處人員列隊獻花鞠躬，送狒狒最後一程，畫面一出引發網友激烈論戰。對此，國民黨桃園市議員詹江村砲轟農業局，生前不尊重，死後鞠什麼躬，可笑至極，「農業局整個過程都在搏版面，這麼愛作秀不會出來選議員喔！」

東非狒狒27日在楊梅富岡地區被發現，經各相關單位人員的努力追捕下，終於在當地一間民宅內圍捕成功，不料狒狒卻因為左胸遭獵槍「實彈」擊中，傷重不治。狒狒屍體28日轉送台北市立動物園驗屍前，桃園市農業局及動保處人員列隊獻花鞠躬，送狒狒最後一程。

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鞠躬照片事後被網友轉貼到批踢踢，原PO忍不住感嘆，農業局弄出如此的陣仗，搞得狒狒很像為國捐軀一樣。其他網友看了也說，「作秀做過頭」、「鞠躬真的笑死」、「昨天合照已經很誇張，今天還鞠躬，傻眼唉」、「演戲演過頭了吧」、「乾脆要不要辦公祭」、「要不要送宗烈祠」。

 ▲▼桃園農業局鞠躬送狒狒！詹江村開轟。（圖／翻攝自詹江村臉書）

▲詹江村轟桃園農業局搏版面，「生前不尊重，死後鞠什麼躬」。（圖／翻攝自詹江村臉書）

對此，國民黨桃園市議員詹江村28日在臉書開罵，先酸農業局應該好好做事不要作秀，更質疑「捕獲現場幹嘛通知記者，一點動保概念都沒有，生前不尊重，死後鞠什麼躬」、「民進黨不罵我也會罵，可笑至極」、「農業局整個過程都在搏版面，這麼愛作秀不會出來選議員喔！」

詹江村在另一篇貼文中還說，沒吃過豬肉，也看過豬走路，看看動物星球頻道就知道，對身中麻醉槍的動物，必須多麼小心翼翼抱起來，「（農業局）怎麼會在媒體面前，還那麼粗暴對待已經身受重傷的動物，還先拍照受訪呢」、「當輿論壓力下來，還持續配合媒體需要的畫面，獻花、蓋錦旗、鞠躬，怎麼沒有找其他狒狒家屬來答禮？」

針對狒狒死亡一事，桃園市長張善政表示，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備的保護動物、尊重生命的素養與價值，市政府責無旁貸，必須反省與檢討，「外界的批評與指教，我會與同仁們一起面對，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生」。

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東非狒狒鞠躬農業局

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