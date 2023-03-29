閨蜜嫌伴娘禮服逼退貨！狂把婚禮當伸展台　新娘崩潰：根本照妖鏡

▲結婚是喜事一樁，新人通常會邀請要好的朋友擔任伴郎和伴娘。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

結婚是喜事一樁，新人通常會邀請要好的朋友擔任伴郎和伴娘，然而有時卻因此打壞感情。一名女網友透露，自己今年辦婚宴，找了多年好友當伴娘，「伴娘只有進場的任務，邀請時也講清楚妝髮自理，結束後會包紅包」，不料對方一直抱怨禮服太難看，咄咄逼人地要求她退貨，甚至要人幫忙穿禮服，讓她超傻眼。

「結婚真的是一面照妖鏡！」原PO在網路論壇Dcard發文，「我今年辦婚宴，找了多年好友當伴娘，伴娘只有進場的任務，邀請時也講清楚妝髮自理，結束後會包紅包，而我的伴娘從一開始不斷探問妝髮的事、借新娘休息室化妝，到後面不滿意網購的伴娘服，咄咄逼人的要求我要退貨，甚至要求有人要幫她穿禮服。」

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女網友無奈表示，「當初衣服也是她選的，我也想要處理問題，但那口氣跟種種要求實在令人不敢恭維，再加上她做的事前保養比準新娘還要多喔，現在我只感覺到她把我的婚禮當作伸展台⋯心真的好累」。

▲原PO無奈發文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「婚禮要處理的事情已經夠忙夠多了，不奢求伴娘幫忙居然還反過來製造問題，這不趕緊切斷，原po會一直失眠到婚禮當天吧」、「這種還叫多年好友？把她換掉，隨便一個3年好友都沒她這麼煩」、「跟他說伴郎那邊臨時有狀況無法出席，伴娘只好也取消」、「這是真。塑料姐妹吧」。

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