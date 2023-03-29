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這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲這年的10月只有21天。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

理論上除了2月，其他月分的天數都是固定的，但是1582年的10月竟然不是31天，中間有10天離奇消失了！就有網友發文好奇拋問，這10天去哪了？話題引發討論，而天文館過去就曾解釋「10月5日至14日」被跳過的原因。

這名網友在Dcard上，以「一個月只有21天」為題發文，提到她發現1582年的10月只有21天，4日直接跳到15日，中間消失的10天去哪了？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「比較好奇原PO在什麼情況發現的？你也太閒了吧」、「好想領那個月的薪水」、「為什麼會翻到1582年」、「你做完了我一直想做的事，而且還截圖了，你好棒」、「太酷了吧，卡原因」。

也有網友解答，「因為那一年曆法有更改」、「好像因為原本的曆法誤差太大，所以有更改過，高中的時候某個英文閱測（閱讀測驗）讀到過，覺得超級酷」、「很久以前的曆法跟現在不一樣，因為每年都差一點點天數才算現在的一年。當時的人發現不對勁，就趕緊調整曆法，所以那個月就先加10天，便開始使用新的曆法」。

▲1582年10月4日歐洲地區因改行曆法，憑空消失了10天。（圖／台北市立天文館提供）

▲歐洲地區1582年改行曆法，所以有10天憑空消失。（圖／台北市立天文館提供）

事實上，台北市天文館曾解釋，教宗格里.高利十三世在1582年10月4日宣布改行曆法，將實施1600多年的「儒略曆」改為「格里曆」並沿用至現代。「儒略曆」採固定4年一閏，平均每年為365.25日，不過一年實際的長度應為365.2422日，所以每年會多出0.0078日。

天文館進一步解釋，儒略曆在這1627年間（儒略曆自公元前45年執行）已經比地球實際運行慢了10多天，曆法改革應運而生，因此在頒布「格里曆」當天直接跳過落後的10天，將公元1582年10月5日訂為10月15日，而1582年10月5日至14日，就成為「憑空消失的」10天。

不過天文館也說，並不是全世界都接受該曆法，各國採行的曆法不太一樣，改曆時間也不一，跳過天數11天至13天不等。而在部分電腦、手機程式中，也會根據這段歷史將1582年10月5日至10月14日刪除，避免程式產生漏洞。

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