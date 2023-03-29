雙手除地雷！烏克蘭農民家鄉全毀　不要命趕4月播種季





▲烏克蘭農民哈夫李盧克徒手挖地雷。（圖／翻攝推特「@ajit4g1」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已超過13個月，烏克蘭作為農業大國，許多農民因為戰亂一度被迫離開家園，回到家鄉只見一片狼藉，收割的小麥被焚毀、價值數百萬美元的重機具變成廢鐵，大片的農地布滿了地雷。淚水在眼眶中打轉的農民，只能手拿金屬探測棒，一邊徒手清除地雷。

CNN報導，69歲的農民哈夫李盧克（Oleksandr Havriluk）回到他位於伊久姆附近的農地一看，農舍、作物和機具都被毀滅殆盡，但最麻煩的是，在這12平方英里的土地上，被俄軍埋了不知多少顆的地雷。

如今4月初的播種季節即將來到，哈夫李盧克只能絕望地徒手清除這些地雷，「我很害怕，但我必須播種。」他說目前已經徒手清除了20顆地雷，金屬探測器是自己買來的，「你找到（地雷）之後，拿一根棍子，戳戳周圍看它的大小，然後把它挖起來，輕輕地把它拿出來。」

▲俄軍入侵留下大量未爆彈，裝甲廢鐵也布滿道路、農地。（圖／路透）

農民哈夫李盧克以務農為生，儘管知道這種除雷方法隨時可能害自己喪命或斷手斷腳，但他沒有別的選擇了。

事實上烏克蘭農民遇到的問題將會影響全球，俄國入侵一度封鎖烏克蘭港口，造成全球小麥等原物料大漲，僅經過聯合國協商允許烏克蘭貨船通過黑海，但一旦這些儲存的原物料送完，農地卻還卡在除雷階段，或者來不及播種，接下來糧食供應短缺的問題將更加嚴重。

烏軍估計，目前全國約有3分之1的農地被未爆彈，由於戰事仍在進行中，大片肥沃的土地處於休眠狀態，影響今年的收成。