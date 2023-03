▲白俄羅斯聲稱,接受俄國部署核武是出於「被西方壓迫」。(圖/路透)。



文/中央社

白俄羅斯今天表示,由於西方施加「前所未見」的壓力,因此不得不接受俄羅斯部署的核武,並堅稱此舉並未違反國際協議。

法新社報導,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)上週末宣布計劃在這個盟邦部署戰術核武,引來西方國家譴責。

白俄外交部表示:「白俄羅斯被迫做出回應,以強化自身安全和防禦能力。」

白俄外交部還說,明斯克(Minsk)受到來自美國及其盟邦「前所未見」的政治和經濟壓力。

白俄表示,明斯克對這些武器並無控制權,武器的部署也「絕對沒有違反」禁止核子擴散條約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)。

去年,明斯克允許莫斯科利用其領土作為進攻烏克蘭的跳板。此後,兩國多次在白俄境內進行軍事演習,並加強兩軍之間的合作。

白俄外交部強調:「白俄羅斯和俄羅斯之間的軍事合作是嚴格遵照國際法所進行。」