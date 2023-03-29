12歲女兒畫「反戰圖」老爸被判刑等坐牢　俄羅斯法院：人不見了

▲俄羅斯男子莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）因為12歲女兒的反戰畫被判刑2年。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯一名名叫莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）的男子，因為他的 12 歲女兒在學校畫了一幅反戰畫，又在公布在網路上發表反戰言論，被指控「詆毀俄羅斯軍方」而被圖拉（Tula）地區的法院判處2年徒刑。不過法院在類似於臉書的俄羅斯社群 VKontakte 上發文表示，被定罪人莫斯卡廖夫已經逃離軟禁下落不明。

根據《路透社》報導，莫斯卡廖夫因為他本人在網路上發表反戰言論被定罪，但是調查他的12歲女兒瑪莎（Masha）去年4月畫了一幅畫，畫中俄羅斯飛彈如雨點般落在烏克蘭母親和孩子身上，促使她的學校校長報警。

▲莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）的女兒，在學校畫飛彈落在烏克蘭，促使她的學校校長報警。（圖／翻攝自推特／@mbk_center）



這幅畫上有一面烏克蘭國旗，上面寫著「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraini），還有一面俄羅斯三色旗，上面寫著「不要戰爭」的口號。

警方開始檢查莫斯卡廖夫的社交媒體活動，最初他因發表批評俄羅斯軍隊的言論而被罰款 35,000 盧布（約新台幣14,000）。12 月，調查人員以涉嫌「詆毀武裝部隊」為由對他立案，但這起案件是基於他在 6 月發布的社群發文內容，所做出的指控。

莫斯卡廖夫的委任律師比利延科（Vladimir Biliyenko）28日前往收容瑪莎的兒童之家「5號未成年人社會康復中心」（Social Rehabilitation Centre For Minors Number 5）帶走了她為父親畫的圖畫，以及一封信，她在信上寫著「爸爸，你是我的英雄」。