　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄製武器吃癟「南韓軍武發大財」　東南亞狂下訂單2.3兆元

▲▼在烏克蘭哈爾科夫地區一輛被摧毀的俄軍坦克。（圖／路透）

▲俄製武器的表現不如預期，導致客戶轉移訂單。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，俄製武器的品質與性能表現不如預期，原本購買俄製武器的大客戶東南亞國家，最近紛紛把預算轉移到了南韓製軍武，數據資料顯示，南韓當地大型軍火製造商的積壓訂單金額已超過100兆韓元（約新台幣2.3兆）。

根據南韓《經濟日報》報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲的需求激增，南韓去年設定的國防出口目標高於創紀錄的 170 億美元，首爾試圖將該軍事工業發展成為亞洲第四大經濟體的新增長引擎。

南韓5家主要國防製造商包括「韓華航空航太公司」、「韓國航空航天工業有限公司（KAI）」、「LIG Nex1 Co.」、「大宇造船海洋工程公司和現代」 「RotemCo.」他們所提供的 2022 年年度報告，訂單積壓量總計 100.5 萬億韓元。

▲▼南韓官方首度證實，讓波蘭可將使用南韓零件製造的蟹式（Krab）自走砲供應給烏克蘭。（圖／路透）

▲南韓製武器趁勢取代俄製武器的市場。（圖／路透）

韓華去年與波蘭簽訂了供應 K9 自走砲的協議，其綜合營業利潤為 3753 億韓元，同比增長 36%，銷售額增長 18% 至 6.5 萬億韓元. 由於向阿拉伯聯合大公國出口地對空飛彈系統， LIG Nex1 的利潤也飆升 84.3% 至 1791 億韓元，銷售額增長 21.9% 至 2.2 萬億韓元。

報導指出，分析師表示，東南亞是南韓國防部門的另一個新興市場，因為曾經最大的武器供應商俄羅斯，因品質問題正在失去該地區的客戶。

《經濟學人》（The Economist）也指出，俄製武器在東南亞市占下降，南韓製武器將成為該地區國家的新首選。

《經濟學人》的報導還指出，中國正試圖佔領東南亞市場，但截至 2021 年，其對該地區的武器出口與5年前相比下降了 40%。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話
只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光
南霸天雞排名店喊漲「1片100元」　老饕驚呆：見證歷史
魚刺卡喉「唯一解法」曝！醫認了4動作GG：越卡越深
王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭堅守巴赫姆特　指揮官稱目標是「耗盡俄軍」

俄製武器吃癟「南韓軍武發大財」　東南亞狂下訂單2.3兆元

白俄羅斯：接受俄國部署核武出於「被西方壓迫」　強化自身防禦

張競／敵前逃亡死刑？《戰時軍律》早就廢止　快幫長官補課

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

狒狒落網

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

烏克蘭堅守巴赫姆特　指揮官稱目標是「耗盡俄軍」

俄製武器吃癟「南韓軍武發大財」　東南亞狂下訂單2.3兆元

白俄羅斯：接受俄國部署核武出於「被西方壓迫」　強化自身防禦

張競／敵前逃亡死刑？《戰時軍律》早就廢止　快幫長官補課

陳子玄「病到快往生」！高燒咳出綠痰　曝恐怖發病狀況：像在飄

Honda「新一代Civic Type R」澳洲開賣！315匹馬力170萬有找

新選擇！味全龍YT頻道正式啟動　直播今年全主場賽事

全中運資格賽接連出包　楊文科掛保證：99.9%場地已完備

狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話　2人知道獵人有開槍

《薩爾達傳說：王國之淚》四大新能力公開　腦洞大開玩法等你發明

休旅車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　神人曝開破百萬秘訣

首度辦理！329青年節　桃園邀青諮委「市政願景座談」

領航猿一哥盧峻翔持續迷航　卡米諾斯：只是個bad day

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

軍武熱門新聞

張競／敵前逃亡死刑？《戰時軍律》早就廢止

俄製武器吃癟南韓軍武發大財　東南亞狂下訂

白俄：西方施壓前所未見　故將接受俄部署核武

烏克蘭堅守巴赫姆特 指揮官稱目標是耗盡俄軍

不只佳山還有石子山！蘇紫雲：F-16V部署台東是對的

無人機掛紅隼　8～10日枋山實射

大陸「1000N連續旋轉爆震發動機」試車成功

烏克蘭稱穩住巴赫姆特　北歐擬建聯合防空系統

特殊鋁合金環讓陸潛艇隱形海洋中

以色列當兵退伍可保留槍枝　50萬人擁槍

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

美專家：中國已知普丁必敗　威脅侵台裝腔作勢

中國投贊成票！安理會延長「北韓制裁委員會」

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

更多熱門

相關新聞

烏克蘭堅守巴赫姆特 指揮官稱目標是耗盡俄軍

烏克蘭堅守巴赫姆特 指揮官稱目標是耗盡俄軍

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基在今天發布的一段影片中說，烏克蘭的目標是耗盡試圖占領烏東小城巴赫姆特的俄羅斯軍隊，並讓其造成重大損失。

白俄：西方施壓前所未見　故將接受俄部署核武

白俄：西方施壓前所未見　故將接受俄部署核武

澤倫斯基會原能總署長　憂札波羅熱核電廠安全

澤倫斯基會原能總署長　憂札波羅熱核電廠安全

隆乳隆到死？她返家崩潰狂咳一睡不醒

隆乳隆到死？她返家崩潰狂咳一睡不醒

即／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

即／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia日韓要聞東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

性慾很大！　3生肖最會偷吃

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

未來23天「4生肖衰爆」大破財

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面