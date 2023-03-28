俄製武器吃癟「南韓軍武發大財」　東南亞狂下訂單2.3兆元

▲俄製武器的表現不如預期，導致客戶轉移訂單。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，俄製武器的品質與性能表現不如預期，原本購買俄製武器的大客戶東南亞國家，最近紛紛把預算轉移到了南韓製軍武，數據資料顯示，南韓當地大型軍火製造商的積壓訂單金額已超過100兆韓元（約新台幣2.3兆）。

根據南韓《經濟日報》報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲的需求激增，南韓去年設定的國防出口目標高於創紀錄的 170 億美元，首爾試圖將該軍事工業發展成為亞洲第四大經濟體的新增長引擎。

南韓5家主要國防製造商包括「韓華航空航太公司」、「韓國航空航天工業有限公司（KAI）」、「LIG Nex1 Co.」、「大宇造船海洋工程公司和現代」 「RotemCo.」他們所提供的 2022 年年度報告，訂單積壓量總計 100.5 萬億韓元。

▲南韓製武器趁勢取代俄製武器的市場。（圖／路透）

韓華去年與波蘭簽訂了供應 K9 自走砲的協議，其綜合營業利潤為 3753 億韓元，同比增長 36%，銷售額增長 18% 至 6.5 萬億韓元. 由於向阿拉伯聯合大公國出口地對空飛彈系統， LIG Nex1 的利潤也飆升 84.3% 至 1791 億韓元，銷售額增長 21.9% 至 2.2 萬億韓元。

報導指出，分析師表示，東南亞是南韓國防部門的另一個新興市場，因為曾經最大的武器供應商俄羅斯，因品質問題正在失去該地區的客戶。

《經濟學人》（The Economist）也指出，俄製武器在東南亞市占下降，南韓製武器將成為該地區國家的新首選。

《經濟學人》的報導還指出，中國正試圖佔領東南亞市場，但截至 2021 年，其對該地區的武器出口與5年前相比下降了 40%。