快訊／清華大學炸彈通報！　關閉餐廳、體育館、圖書館

▲清華大學連續兩天接獲爆裂物恐嚇信！（圖／清華大學臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國立清華大學晚間在臉書粉專公告，昨（27日）下午2時接獲爆裂物通報，豈料，今（28）日校方又接獲不明人士恐嚇信件，昨天揚言要放爆裂物在男廁，今天聲稱要放在女廁。校方稍早指出，下午4點半盤查完成，無發現異狀，全校緊急暫停餐廳、體育場館及圖書館使用。

清華大學在臉書發文指出，繼昨天的爆裂物假訊息後，本校今天下午2點接獲教育部校安中心通報，表示再接獲2封跟昨天假訊息發自同樣電郵的恐嚇信，只是昨天說要放爆裂物在男廁，今天說要放在女廁。雖很有可能為惡作劇，但本校不敢輕忽，立即成立指揮中心，由校長主持應變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清華大學表示，清華大學感謝新竹市高虹安市長及埔頂派出所、南門派出所的協助，立即派員警進校巡邏，本校各館舍的安全官也針對教室、餐廳、宿舍、體育場館等公共區域進行盤查。於下午4點半盤查完成，並無發現異狀；同時，本校也暫停餐廳、體育場館及圖書館使用，減少群聚。

清華大學籲請警方儘快查出寄送恐嚇信的歹徒，還給校園平靜，同時表示若有最新訊息，會透過全校信及臉書通知師生。也請各位如發現可疑狀況，立即通報本校駐警隊，電話 (03)571-4769。