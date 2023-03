美偵爆犬嗅可疑爆裂物！警急封鎖現場　打開發現「只是老鼠屎」

▲紐約一隻偵爆犬誤將老鼠屎判斷為可疑爆裂物,引發不小騷動。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國紐約證券交易所25日發生一起炸彈驚魂事件,當時一輛汽車駛進紐約證交所附近的私人檢查站,沒想到當時在此待命的偵爆犬卻發現車內疑似有可疑爆裂物,警方隨即封鎖現場,並扣下車輛,同時找來緊急拆彈小組,沒想到事後卻發現,偵爆犬聞到的其實只是引擎上的「老鼠糞便」,虛驚一場。

根據《紐約郵報》報導,一輛Acura轎車25日中午12時半左右經過紐約證交所附近的一個私人檢查站,該處位於布羅德街與比佛街的路口。然而在現場待命的警察卻向管理人員表示,偵爆犬發現車上疑似有可疑爆裂物,要求進行盤查。

警方不敢大意,隨後迅速封鎖現場與該車輛,並回報紐約警察局,紐約警察局則馬上調度了拆彈小組到場支援。然而過沒多久,警方便發現,車內並沒有爆裂物,而是偵爆犬誤將引擎上沾到的老鼠糞便,錯判為爆裂物。

釐清真相後,結束了這場驚魂,而警方則讓該輛「問題車輛」離開檢查站。

