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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊陸官方接機馬英九！　國台辦副主任陳元豐率先現身浦東機場

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（27）日下午4點多抵達上海，展開為期12天「祭祖和平之旅」。記者採訪團提前2小時前往浦東機場停機坪，《東森新媒體ETtoday》記者和媒體團所有隨身行李器材必須安檢，才能正式採訪。稍早大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、副主任李驍東抵達現場。據了解，大陸方面將對標當年連戰出訪規格、維安層級，馬英九下機後將在上海浦東停機坪揮手致意，不會發表談話，直奔南京。

▼大陸國台辦副主任陳元豐（中左） 、上海市台辦主任鍾曉敏、副主任李驍東抵達現場。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦副主任陳元豐 。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九赴陸「祭祖和平之旅」一共12天，兩岸分治74年以來，馬英九是第一位中華民國卸任元首踏上大陸進行交流訪問，陸方除了對標連戰當年訪問規格，同時拉高維安層級，以「元首級」規格迎接。

今天行程安排，馬前總統搭乘14時30分國航CA196班機，根據現場人員透露，班機預計16時40分落地，實際班機提前16時21分抵達浦東機場。

▲▼ 上海浦東機場機坪27號門 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 上海浦東機場機坪27號門 。（圖／記者任以芳攝）

馬英九飛機剛起飛同時，大陸官方帶領本次媒體團從浦西前往浦東機場，大約1個半小時抵達浦東停機坪27號門，所有媒體身上行李、攝影器材全部過安檢，確認沒有危險物品，才能進入停機坪。稍早大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、副主任李驍東抵達現場

馬英九赴陸「祭祖和平之旅」一共12天，今下午14時30分即將搭乘國航CA196班機，表定大約16時21分抵達浦東機場。據了解，大陸部署維安警力以「元首級」規格安排迎接馬英九，但是接機規格可能出現兩套標準。

大陸方面將對照2005年連戰以中國國民黨主席身份出訪規格，當年連戰直飛南京祿口機場，國共兩黨協商，台灣派出六名國安局特勤警衛「配槍同行」，大陸方面派出中南海保鑣隨行，但人數不會多。接機官員則是大陸時任國台辦主任陳雲林、中共江蘇省委副書記任彥申和江蘇各地台商協會代表，由中共江蘇省委書記李源潮設歡迎晚宴。

▲▼ 上海浦東機場機坪27號門 。（圖／記者任以芳攝）

▲大批維安集結浦東機場停機坪貴賓室現場。（圖／記者任以芳攝）

馬前總統這次訪陸，大陸方面參考連戰出訪規模做調整，維安則是升級為「元首級」待遇。根據知情人士透露，考量淡化前期政治氛圍，大陸方面可能安排部級或是副部級官員接機，預計最有機會是大陸國台辦主任宋濤或大陸國台辦副主任陳元豐出席迎接馬前總統。

由於大陸官方講求位階對等，馬英九是前元首身份，接機標準除了對照當年連戰出訪規格，是否可能再升級，有更高中央領導人？對此，知情人士指出，「安排高層可能引起不必要政治爭議，如果真的要見，也是以『會晤』形式呈現，一切不好說。」

據了解，今日大陸官方安排流程，馬英九比照連戰以及各國元首來訪模式，直接從飛機走下停機坪紅地毯，向現場人員和媒體揮手致意，視情況發表簡單談話，但機率不高，考量時間緊張，將與來接機大陸官員簡單問候，直接走浦東機場禮遇通關，一路有前導車開道，車隊直奔上海虹橋高鐵站，搭乘晚上7點多列車趕往南京。

▼ 浦東機場停機坪。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 安檢 。（圖／記者任以芳攝）

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