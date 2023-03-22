菲律賓4基地供美軍使用　「最靠近台灣」呂宋島強化防衛

▲ 美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2月追加批准美軍在該國4座軍事基地的使用權限。他22日透露，上述基地將會「分散」在菲律賓各地，而且能夠提振最大島嶼呂宋島「東部」的防衛能力。呂宋島正是最靠近台灣的主要島嶼。

根據2014年簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），美國被允許使用菲律賓軍事基地，進行聯合訓練、預先部署設施、建造基礎設施，例如跑道、燃油貯存槽及軍事住房等等，但不能永久駐紮。中國面對南海及台灣議題的態度日趨強硬之際，小馬可仕2月的批准，讓美軍具使用權限的菲律賓基地達到9座。

《路透社》報導，小馬可仕22日在菲律賓建軍紀念典禮表示，「4處額外地點分散在菲律賓各地，一些在北部，一些在巴拉望（Palawan）附近，一些在更南方」，美菲很快就會公布確切位置。

一些潛在基地位置的地方政府領袖反對此決定。他們擔心，如果美中因為台灣爆發衝突，將被捲入其中。但小馬可仕說，政府已經與其討論擴大美國權限的重要性，以及「為什麼這在實際上對他們的省分有好處」。此前，華府承諾在現有的5座菲律賓基地挹注8000萬美元基礎建設投資。

小馬可仕也向菲律賓部隊喊話，要對可能削弱國家和平穩定的因素保持警惕。他說自己意識到國家領土的「新興威脅」出現，將需要「調整我們的戰略」，「外部國安環境正在變得越來越複雜，越來越不可預測」。