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泰64歲翁網戀「白皙美人」狂匯錢！　結果傾家蕩產才驚覺被騙

▲▼泰國64歲翁網戀白皙美人　傾家蕩產才驚覺被騙。（圖／翻攝自@KhaosodOnline）

▲泰國64歲翁網戀白皙美人，傾家蕩產後才驚覺被騙。（圖／翻攝自@KhaosodOnline）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名64歲男子在網路上認識一名46歲女子，兩人聊了數月後男子也墜入愛河，這期間他也不斷拿錢資助女方，但就在女方要求買機車給她時，男子才終於見到本人，沒想到卻和照片裡白皙美麗的樣子完全不同，而是體態肥胖且皮膚黝黑，但男子已經愛上對方，所以選擇繼續和她在一起，結果最後下場卻是被對方騙走百萬積蓄。

根據《星洲網》報導，泰國北欖府（Samut Prakan）一名64歲男子向律師團體求助，原來是他透過朋友的介紹，在網路上認識一名46歲女子，從照片發現對方皮膚白皙相當美麗，兩人利用臉書、電話聊天後感情逐漸升溫，他完全愛上了這名女子，沒想到卻是一連串惡夢的開始。

男子說，女子在聊天一段時間後就開始跟他拿錢，通常都是用來投資賣東西、種菜、果園，他也都沒有懷疑，繼續匯錢給對方。直到6個月過後，女子居然要求買機車，更說自己會分期付款還錢，男子在心軟之下答應了，結果交車當天他看見女方的真面目後完全傻眼，對方體態肥胖且皮膚黝黑，跟照片完全是不同人。

不過男子也說，因為自己在日積月累的聊天過程中已經愛上對方，所以即便發現照片是假的，他仍選擇繼續和女子在一起。結果女方不只不還買機車的錢，還把男方的車子拿去抵押借錢，害男子只能走路上班，就連男方的手機和提款卡都被拿走。

男子說，兩人總共交往了3、4年的時間，但他直到今年3月才認清自己被騙，因為就連女方的親戚都告訴他，這名女子擅長撒謊欺騙。

男子表示，當初開始聊天時，女方表示會為他養老，所以自己願意這樣一直相信對方、給予一切，也非常愛對方，沒想到現在卻陷入人財兩失的狀況，不僅將近百萬的財產都被騙光，還欠下一屁股債。

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