周玉蔻去日本弄丟「救命寶物」崩潰！遇超暖救援：眼淚差點掉下來

▲周玉蔻不小心把手機丟進垃圾桶。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

記者朱祖儀／綜合報導

在國外遺失重要的物品會很驚慌，所幸遇到好心人幫忙！資深媒體人周玉蔻透露，日前去日本搭乘新幹線，結果不小心把手機當作垃圾丟掉了，焦急地四處尋求幫助，所幸新幹線工作人員都很暖心，一邊安撫她一邊幫忙尋找手機，最後終於拿回「救命寶物」，讓她相當感動，直言「眼淚差點掉下來」。

周玉蔻在臉書發文表示，上周去日本玩的時候發生了一件事，「說了，很害羞；不說，對不起強大的日本新幹線工作人員」。原來她當時準備從仙台坐JR快速車到山形站換新幹線到大石田站，計劃轉接駁車直奔銀山溫泉，但在山形站月台時，她順手把手機和垃圾一起丟掉了，等到上車後才發現，為此感到相當驚慌。

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周玉蔻當下隨即向車長通報此事，對方要她在下一站下車，再轉車回山形站。不過她到了天童溫泉站發現，返回山形站的新幹線還要一個小時，等得非常焦急，很害怕在等待的過程中，垃圾桶裡面的物品就被清走了，「所有資料，包括當晚溫泉飯店的預約登記都在手機」，如果沒有拿回手機，恐怕就要露宿街頭。

天童溫泉站的員工見狀，急忙上前了解狀況，並安慰「你先休息，車子來了就坐上去回山形，我們會聯絡山形站去找你的手機，不過需要一點時間」。但當下因為寒風加上擔心手機找不回來，周玉蔻直言，「身體從腳底涼起，我居然不自禁的齒顫手抖」。

等了許久，周玉蔻終於盼到新幹線，但回到山形站月台，發現垃圾桶已經被清潔過了。正當她驚慌失措的時候，才知道其實手機早就已經被站務人員尋獲並保管起來，之後她走到旅遊中心櫃台前，一位年輕女孩從抽屜裡拿出手機，「我的救命寶物，剎那間，眼淚差點掉下來」。重新拾獲手機後，她才終於踏上前往銀山溫泉的路途，好好享受旅遊時光。

不少人看到後紛紛表示，「真的會心急到不行耶！還好有他們幫忙」、「好溫暖的故事！難怪台灣人這麼喜歡日本。台日友誼常存」、「真是溫暖，能找回來實在是太好了」、「真的非常幸運，在異鄉可以碰到一群友善的人」、「失而復得，會玩得更開心」、「我感覺妳不是第一個手機扔垃圾桶的人，他們有經驗」、「丟掉東西找回來是日本的日常啊」。

也有人建議，「出國時旅館跟電子門票資訊最好備份在雲端或是紙本印出，或是帶備用iPad或手機」。還有人稱讚，「台灣高鐵也不錯，有次我從台北到台中，下車時把筆電忘記在車子上的置物架，趕緊告訴服務台，他們馬上聯絡車上人員，車子還沒有到嘉義就找到我的那一台筆電，然後他們在嘉義把筆電交給另外一個北上列車，一個多小時之後就回到等在台中站的我手中，在此致上遲到的感謝」。