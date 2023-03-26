不撒錢比賽！謝長廷：全民發6000拿去鞏固邦交「可維持很久」

▲謝長廷今天下午出席《台灣與日本善的循環》新書發表會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交。駐日代表謝長廷下午說，如果把全民共享新台幣6000元的預算3000億元拿去鞏固邦交，其實邦交還可以維持很久，但政府選擇不跟中國進行撒錢比賽，「這樣的政府我們支持」。

謝長廷今天下午出席《謝長廷：台灣與日本善的循環》新書發表會，他致詞時坦言，外交當然很難做，今天媒體（會前）一直詢問宏都拉斯的議題。他直言，如果把全民共享6000元，拿去灑錢、鞏固外交，其實還可以維持很久啦，如果把總計3000億預算拿來鞏固邦交，也是會有成果，但是政府沒有這樣做，因為政府認為應該全民共享，而不是跟中國進行撒錢比賽，「這樣的政府我們支持」。

謝長廷表示，中國至今仍有約6億人每月收入僅人民幣1千元（約新台幣4416.78元）初頭，但中國卻為了封殺台灣，撒錢絕不手軟。他詢問，這個錢應該去全民共享，還是拿去跟中國拚？這是一個選擇問題，政府選擇還給人民，這個政府是值得支持的。

謝長廷也透露小故事說，台灣一直面對中國外交打壓，坦白說，不是沒有委屈，有時因擔憂日本等國際友人為難，也會採取「低姿勢」，例如前日相安倍晉三在山口縣舉辦活動，他受邀出席，安倍晉三致詞完後向自己走來，於是他便伸手，兩人大方地握手，後來他把這張照片刊登在臉書上，未料中國卻向日方抗議要求拿掉照片，於是自己回應：「是在問我意見嗎？那我回答不可以」。語畢，引發現場哄堂大笑。