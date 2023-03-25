捍衛八重山重疊經濟海域漁權　蘇清泉：政府勿失職

▲蘇清泉持續關心漁民。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

第8屆台日漁業協議，日前期在東京舉行，日方不願就「八重山以南海域及冲之鳥海域作業問題」進行協商。此海域為雙方經濟海域重疊部分，漁源豐盛，每年4月開始，台灣蘇澳及東港籍漁船隨時都有4-50艘魚船在當地進行鮪魚、旗魚及鬼頭刀之捕撈作業；去年參選屏東縣長以萬餘票落敗的蘇清泉，持續關心漁民生計，擔心我漁船在這些海域遭日方刁難、甚致人船扣押情事，呼籲政府積極護漁，保護漁民作業安全。

蘇清泉表示，八重山以南海域屬台日雙方200海浬經濟海域重疊區，台灣漁民有在該重疊海域作業的權利，過去一直是我漁船主要作業海域，漁期大概有40、50艘漁船在此作業。諷刺的是台日簽署漁業協議前，台灣漁民因該處屬於重疊經濟海域還可以去作業，簽署之後因未納入協商範圍。

蘇清泉指出，往年捕魚作業期間，台灣漁船常遭受日本官方船艦騷擾，甚至被連人帶船一併押走的情事，這種無端干擾對台灣漁民的工作與生活產生極大困擾！記得馬英九總統年代，採取強硬態度及護魚措施後，日方有所顧忌，立即讓步改善；但近年來因蔡政府忙於他務，忽視了我台灣漁民應有的權益，以致日方代表悍然拒絕雙方漁權爭議的協商，看到這樣的會議結果，台灣漁民同胞充滿失望與未來作業上的恐懼。

蘇清泉要呼籲蔡政府，務必克盡職責，採取積極措施，保護我漁民作業安全。畢竟「民之所欲，長在我心」，這才是政府應有的態度！