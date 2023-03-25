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飛日本朝聖美食！鄉民點名「2食物」吃一口夢碎：怎麼吃怎麼噁

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO到日本吃了咖哩泡麵後幻想破滅。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情解封後，日本是國人旅遊的首選地點，除了到景點拍照打卡外，日本美食絕對不能錯過，不過，一名網友就表示，受到日劇、動漫的影響，有些日本美食出現在劇裡，看起來超美味，但實際吃到後，卻皺眉頭，跟想像落差很大，好奇問「大家也有對美食幻想破滅的經驗嗎？」

原PO在PTT發文，「動畫裡看起來好吃的美食，實際卻像坨屎？」相信大家都有被日劇、動漫裡的美食燒到的經驗，到日本旅遊時會特地買來嚐看看，其中不乏有些食物，吃完後大失所望，「覺得動畫根本騙人，畫的比實際上好吃太多」。

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他先舉例，當初看到某部劇，在圍爐的氣氛下，兩個高中生吃著「咖哩泡麵」，主角吃得津津有味，還以為是什麼神仙食物，實際上買一串來吃，「結果發現湯頭鹹到爆、麵體很普通，大失所望」，好奇問，大家有沒有對美食幻想破滅的經驗？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲許多人點名章魚燒以及炒麵麵包。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，全場點名2樣日本美食，章魚燒以及炒麵麵包，「炒麵麵包真的大部分都很難吃，動畫竟然能常吃」、「我也覺得是炒麵麵包，我也不知道日本人對於這東西有什麼感想，我只能說它不符合多數台灣人的口味」、「章魚燒糊糊的還淋上一坨美乃滋超噁」、「日式炒麵味道偏酸我真的不行」、「他們章魚燒都溼溼爛爛的，台灣都煎得脆脆的差超多」。

另外，其他人則提到，「日本糰子，原本以為是甜的結果是鹹的」、「日式糰子第一次吃有嚇到，但還是滿好吃的阿」、「他們的刨冰我是習慣不了，即使有加料，主要是冰太粗」、「糯米糰子也難吃，神奇的難吃」、「大阪燒也是看起來好吃，實際不怎麼樣」、「可樂餅感覺也還好」、「目前一起出遊的朋友，每個都想吃看看糰子，但都後悔」。

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▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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