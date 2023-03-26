宏都拉斯為什麼斷交？　吳欣岱：連藍委都承認是「中國利誘」

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

外交部26日宣布宏都拉斯與我國正式斷交，外界普遍歸因於中國大陸對宏國的利誘，對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也發文指出，連國民黨立委陳以信在質詢行政院長陳建仁的時候都很直白的說，會失去邦交國是因為中國利誘，針對斷交原因，她大嘆「連國民黨立委都這樣說了，還懷疑啊！」

吳欣岱指出，宏都拉斯宣布斷交，除了有宏都拉斯自己國內的政經問題、美中新冷戰的競爭局勢雙重影響，最重要的，這是台灣被迫安裝在中華民國政權體制下外交弱勢的無奈延續。她強調，只要仍然固執的守著中華民國這塊招牌不放，台灣的外交命運仍有可能被框在「兩個中國」的內戰框架模式，持續被中共打壓，而宏都拉斯的斷交聲明，重複「一中政策」的論述「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，就是最好的例證。

吳欣岱感嘆，宏國為了填補自己的內外債務，利用中國與台灣的對立，雙面索討金援外交，這是宏國內部的現實主義，「我們只能祝福」，她提到，畢竟，許多獲得「一帶一路」投資的國家，都正在面對中國信用破產的惡果，例如斯里蘭卡為此甚至付出了政治與經濟雙重崩解的代價，連國家重要考試都因為紙漿缺乏動彈不得，人民生活痛苦不堪。

吳欣岱最後表示，而台灣因為始終沒有擺脫中華民國的陰影，在一中政策的綁架之下，要與其他國家達成邦交就會需要更多的努力，「建國之路漫漫，但這是長遠以來對台灣最好的選擇。」