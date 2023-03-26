快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　台灣派駐武官召回

外交部長吳釗燮26日宣布與宏都拉斯斷交，並出示文件透露宏都拉斯曾兩度提出蓋醫院、興建水壩、甚至要求我國吃掉20億美金國債，總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元），引發各界痛批。知名電台主持人歐馬克用5句話總結宏都拉斯結束與我國82年的邦交，董事長樂團成員林大鈞也出言諷刺宏都拉斯，不過兩人不約而同tag男星「洪都拉斯」，要他出來面對，被網友笑虧：「根本最大苦主！」而本尊也立刻回應了。