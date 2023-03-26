快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　台灣派駐武官召回

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）
記者陶本和／台北報導
針對我國與宏都拉斯斷交，國防部26日隨即表示，國軍對外軍事交流合作，配合國家整體政策執行，針對後續人員返國及裝備帳籍處理，均已完成規劃，依計畫執行。
國防部指出，目前我國送訓宏國軍事教育共計5員，宏國就讀我國軍校學員共計39員，將協助雙邊訓員及眷屬返國；其中，我國派訓學員生，返國後將於軍事院校繼續學業，而派駐宏國武官，亦完成返國人事派職預劃，國防部持續掌握雙方撤館期程，協力駐外人員及眷屬安返。
▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）
記者陶本和／台北報導
針對我國與宏都拉斯斷交，國防部26日隨即表示，國軍對外軍事交流合作，配合國家整體政策執行，針對後續人員返國及裝備帳籍處理，均已完成規劃，依計畫執行。
國防部指出，目前我國送訓宏國軍事教育共計5員，宏國就讀我國軍校學員共計39員，將協助雙邊訓員及眷屬返國；其中，我國派訓學員生，返國後將於軍事院校繼續學業，而派駐宏國武官，亦完成返國人事派職預劃，國防部持續掌握雙方撤館期程，協力駐外人員及眷屬安返。
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